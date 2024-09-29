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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 01:22 |
19
0

Оболонь – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва аутсайдеров – тут может случиться всякое

29 сентября 2024, 01:22 |
19
0
Оболонь – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 29 сентября, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и петровский «Ингулец». Стартовый свисток рефери Михаила Райды с Закарпатья прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь


Киевская «Оболонь» одной из первых в этом сезоне не выдержала и приняла волевое решение о смене главного тренера на фоне неудачного старта сезона. Валерий Иващенко долго строил свои проект в лагере «пивоваров», команда под его руководством даже обрела какой-то узнаваемый образ, но послед борьбы за выживание в прошлом сезоне повторять этот опыт в руководстве клуба уже не захотели.

Вместо Иващенко «Оболонь» возглавил Сергей Шищенко, который завершил прошлую кампанию завоеванием места в еврокубках во главе житомирского «Полесья», но с «волками» нынче работает Имад Ашур, и вряд ли они сожалеют об этой тренерской ротации. А вот будут ли сожалеть в руководстве «пивоваров» о своем решении – узнаем еще достаточно нескоро. Шищенко стартовал с ничьей против «Александрии» (0:0), что уже можно считать огромной сенсацией, после чего его команда не имела шансов против «Шахтера» (0:4).

Когда работа тренера в проблемном коллективе с ограниченными ресурсами начинается с соперников подобного уровня, то о результатах лучше вообще не заикаться лишний раз. Очевидно, что дальше по ходу кампании легче точно не будет, но ближайшие две игры «Оболони» против «Ингульца» и «Черноморца», после чего мы все пойдем на очередной международный антракт, обещают стать для «пивоваров» если не решающими, так определяющими уж точно. Но киевлянам о далеко идущих планах сейчас задумываться нет смысла – у них на счету до сих пор нет побед, и вот с этим уже надо оперативно решать вопрос.

Ингулец


В УПЛ, помимо «Оболони», есть лишь одна команда, которая до сих пор не может победить в новом сезоне – петровский «Ингулец». Впрочем, мы сейчас будем говорить о коллективе, у которого есть заявленный стадион, и даже полноценно «свой», однако играть на нем команда Василия Кобина не может из-за технических моментов. Опустим при этом ту скандальную и, во многом, истерично-паническую ситуацию с возможным «снятием» команды с розыгрыша УПЛ, после которой настроение у коллектива точно не улучшилось.

В итоге, у нас есть условный «Верес» или «Динамо», которые практически не покидают пределы родных стадионов, а есть «Ингулец», фанаты которого уже и забыли, как выглядит команда, которая на каждый матч добирается в плацкартах, а что это означает, читатели с жизненным опытом знают достаточно хорошо на своем примере. Спрашивать за результаты в таких условиях с «козаков» как-то неуместно, однако всему есть свой предел, и если акцент команда будет делать исключительно на домашние игры «когда-нибудь потом», то поезд может уехать и без них.

Как бы там ни было, но даже странствующий по всей стране «Ингулец» набрал очков в два раза больше, чем «Оболонь» (четыре балла против двух), поэтому его позиции уже более выигрышные перед предстоящей встречей. А еще «козаки» в трех из четырех своих ничейных исходах забивали первыми, но затем не достигали наиболее желанного результата. Однако они таким образом остановили «Кривбасс» и «Полесье», тогда как в предыдущем туре скорее «Верес» (2:2) остановил команду Кобина в шаге от заветной победы, когда она вела в два мяча по ходу игры. Дальше пойдут сложные соперники, поэтому «Ингулец» или просыпается сейчас, или придется ждать домашнюю станцию.

История встреч


Футбольные пути «Оболони» и «Ингульца» ранее пересекались восемь раз в рамках Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны киевлян – 3 успешные игры против 2 побед команды из Петрово, а еще 3 встречи завершились вничью. Последний раз команды встречались в июле 2020 года, когда голы Александра Батальского и Игоря Загальского (пенальти) обусловили ничью 1:1 на «Оболонь-Арене».

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 30-летний Михаил Райда с Закарпатья, который на своем счету имеет уже 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Матяшем, которому будет помогать Владимир Володин. У Райды есть опыт проведения матча с участием «Оболони» – 2 победы, 1 ничья и 3 поражения, тогда как с «Ингульцом» он пересекался 2 раза – 1 победа и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Дубко, Карась, Мединский – Витенчук, Мороз – Суханов, Слободян, Черненко – Тарануха.

«Ингулец»: Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень, Дубилей – Волохатый, Пятов – Козак, Сад, Белоцерковец – Ситало.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
29 сентября 2024 -
13:00
Ингулец
ТБ 2 2.01 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 7 6 1 0 13 - 5 19
2 Полесье 7 5 2 0 16 - 5 17
3 Динамо Киев 6 5 1 0 11 - 3 16
4 Шахтер Донецк 7 4 1 2 19 - 8 13
5 ЛНЗ Черкассы 8 3 3 2 9 - 8 12
6 Рух Львов 6 3 2 1 13 - 3 11
7 Кривбасс 7 3 2 2 6 - 6 11
8 Ворскла 7 2 3 2 8 - 10 9
9 Заря 7 3 0 4 6 - 9 9
10 Карпаты Львов 8 2 2 4 10 - 14 8
11 Черноморец 8 2 1 5 4 - 9 7
12 Левый берег 7 2 0 5 4 - 9 6
13 Верес 8 1 3 4 7 - 12 6
14 Колос К 7 1 3 3 5 - 7 6
15 Ингулец 7 0 4 3 5 - 12 4
16 Оболонь 7 0 2 5 2 - 18 2
Полная таблица

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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