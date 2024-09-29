Аутсайдеры дали жару. Оболонь переиграла Ингулец в Киеве

Воскресенье в контексте восьмого тура украинской Премьер-лиги было довольно интересным игровым днем, поскольку статус противостояний здесь должен был расти от матча к матчу, начиная с битвы аутсайдеров на столичной «Оболонь-Арене». Местная «Оболонь» принимала петровский «Ингулец», и обе эти команды располагались в самом основании турнирной таблицы, откуда хотели выбраться любой ценой.

Кто-то может сказать, мол «на что там смотреть в этой игре?», но в ситуации, когда ни команде Сергея Шищенко, ни подопечным Василия Кобина, насколько бы близко они не подходили к заветным победам, еще ни разу не удавалось получить три очка, они были готовы биться до последнего, потому что дальше календари будут становиться отнюдь не легче, поэтому окно возможностей может и закрыться.

Этот матч выдался напряженным от первой и до последней минуты, как это и должно было быть. Сначала «Оболонь» заметно превосходила соперников в атаке, но снова теряла отличные голевые возможности усилиями Близниченко и Суханова. Затем, уже ближе к середине первого тайма, «Ингулец» начал отвечать, но попытки пробить от Сада и Козака успеха особого не имели. И все это сопровождалось постоянной борьбой, поэтому игра была довольно легкой для просмотра зрителями.

И, как по заказу, перед самым перерывом был даже забит гол. Это сделал Суханов, когда пошел атаковать Паламарчука на левом фланге штрафной прессингом, а вратарь выбил в него мяч и отскок полетел прямо в пустые ворота. Однако все это было зря – рукой играл нападающий «пивоваров», поэтому они таки пробили в этот день отметку в более 600 минут без забитых голов в матчах УПЛ подряд. Такое себе достижение.

Однако во втором тайме эта неутешительная серия таки получила свое завершение. На 58 минуте «Оболонь» раскрыла свою атаку с прострелом от Суханова с левого фланга, который на ближней стойке ударом в касание в дальний угол перевел Груша. Праздновали все присутствующие на «Оболонь-Арене», потому что давно подобного повода не давала местная команда.

«Ингулец» после этого никого не удивил – ничего в атаке от команды из Петрово почти до самого завершения матча, а там и второй гол соперников не заставил себя ждать. И он также был показательным, потому что Богунов бросил играть в футбол в центре поля, отдал мяч соперникам, а те мгновенно провели контратаку, которую с правого фланга штрафной пытался завершить в дальний угол низом Тарануха, однако Паламарчук вытащил, но при этом перевел мяч на Близниченко под пустые ворота.

Лишь когда основное время матча почти завершилось, гости провели содержательную атаку, которая завершилась подачей Богунова с левого фланга во вратарскую на Козака, который замкнул головой с близкой дистанции в ворота. Однако сказочного спасения здесь не получилось – «козаки» в атаке больше ничего не продемонстрировали, а вот соперники во время контратак могли и вернуть себе преимущество в два мяча, но дважды выходили на свидание с вратарем из офсайда.

В следующие выходные киевская «Оболонь» наведается к одесскому «Черноморцу», а петровский «Ингулец» поедет в гости к львовским «Карпатам».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Тарануха – 6,0, Осман – 6,0, Карась – б/о, Мороз – б/о, Курко – б/о.

«Ингулец» (замены): Резепов – 6,0, Козыренко – 6,0, Богунов – 5,5, Мысык – б/о, Лисняк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Оболонь» – «Ингулец» – 2:1

Голы: Груша, 58, Близниченко, 85 – Козак, 90

Предупреждения: Черненко, 37, Курко, 90+3, Тарануха, 90+5 – Виливальд, 18, Пушкарев, 54, Мельничук, 72, Козак, 76

«Оболонь»: Федоривский – Стасюк (Осман, 66), Дубко, Приймак, Грисьо (Карась, 88) – Черненко, Витенчук (Мороз, 88), Груша (Курко, 88) – Суханов (Тарануха, 62), Близниченко, Мединский.

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук (Мысык, 82), Виливальд, Шершень, Малыш – Козак, Пятов (Лисняк, 87), Волохатый, Пушкарев (Богунов, 70) – Кисленко (Резепов, 46), Сад (Козыренко, 70).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 11 (3) – 6 (3)

Угловые: 6 – 0

Оффсайды: 3 – 2.

ОБОЛОНЬ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C