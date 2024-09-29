29 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Ингулец.

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Поединок прошел на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Оболонь добыла первую победу в текущем сезоне. Ингулец – единственная команда чемпионата Украины, которая все еще ни разу не побеждала.

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Оболонь – Ингулец – 2:1

Голы: Груша, 58, Близниченко, 85 – Козак, 90+1

Видеообзор матча: