Оболонь – Ингулец – 2:1. Битва неудачников. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
29 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.
Оболонь добыла первую победу в текущем сезоне. Ингулец – единственная команда чемпионата Украины, которая все еще ни разу не побеждала.
УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября
Оболонь – Ингулец – 2:1
Голы: Груша, 58, Близниченко, 85 – Козак, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир пройдет в США летом 2025 году
Вспоминаем и оцениваем успехи голеадоров, которые 10 лет назад виделись весьма перспективными…