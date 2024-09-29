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Премьер-лига
Оболонь
29.09.2024 13:00 – FT 2 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 15:37 |
210
0

Оболонь – Ингулец – 2:1. Битва неудачников. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

29 сентября 2024, 15:37 |
210
0
Оболонь – Ингулец – 2:1. Битва неудачников. Видео голов и обзор матча
УПЛ

29 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Оболонь добыла первую победу в текущем сезоне. Ингулец – единственная команда чемпионата Украины, которая все еще ни разу не побеждала.

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Оболонь – Ингулец – 2:1

Голы: Груша, 58, Близниченко, 85 – Козак, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Ингулец).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Близниченко (Оболонь).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Оболонь).
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Оболонь Киев Ингулец Оболонь - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Виталий Груша Виктор Близниченко Александр Козак
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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