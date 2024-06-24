Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат
Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы A Евро-2024.
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Швейцария и Германия разошлись миром (1:1), причем немцы спасли игру на 90+2 минуте.
Очень напряженным получился матч между сборными Шотландии и Венгрии (0:1). Обеим командам требовалась победа, и Кевин Чобот точным ударом принес три очка венграм на 90+10 мин.
Итоговое положение в группа A: Германия – 7 очков, Швейцария – 5, Венгрия – 3, Шотландия – 1.
Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат. Венгрия, имея 3 очка и разницу мячей 2–5, стала потенциальным конкурентом Украины в списке третьих мест – сине-желтые также имеют 3 очка и разницу 2–4.
В 1/8 финала выйдут две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучших сборных из 6 в рейтинге третьих мест.
Евро-2024. Группа A
3-й тур, 23 июня
Франкфурт. 22:00. Швейцария – Германия – 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.
Штутгарт. 22:00. Шотландия – Венгрия – 0:1
Гол: Кевин Чобот, 90+10.
Итоговое положение
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