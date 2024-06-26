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26 июня 2024, 02:41 | Обновлено 26 июня 2024, 02:47
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

Важные события во всех видах спорта

26 июня 2024, 02:41 | Обновлено 26 июня 2024, 02:47
29
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

04:00 Чили – Аргентина

Favbet 8.02 – 4.26 – 1.54

19:00 Словакия – Румыния

Favbet 3.34 – 2.00 – 4.33

19:00 Украина – Бельгия

Favbet 5.62 – 4.19 – 1.70

22:00 Грузия – Португалия

Favbet 7.92 – 5.38 – 1.39

22:00 Чехия – Турция

Favbet 2.81 – 3.50 – 2.68

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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