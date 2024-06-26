ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

В среду, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

04:00 Чили – Аргентина

8.02 – 4.26 – 1.54

19:00 Словакия – Румыния

3.34 – 2.00 – 4.33

19:00 Украина – Бельгия

5.62 – 4.19 – 1.70

22:00 Грузия – Португалия

7.92 – 5.38 – 1.39

22:00 Чехия – Турция

2.81 – 3.50 – 2.68