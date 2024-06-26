Другие новости26 июня 2024, 02:41 | Обновлено 26 июня 2024, 02:47
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Важные события во всех видах спорта
26 июня 2024, 02:41 | Обновлено 26 июня 2024, 02:47
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В среду, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
04:00 Чили – Аргентина
19:00 Словакия – Румыния
19:00 Украина – Бельгия
22:00 Грузия – Португалия
22:00 Чехия – Турция
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