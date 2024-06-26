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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 03:31 | Обновлено 26 июня 2024, 04:08
21
0

КУМАН: «Это была очень плохая игра. Мы часто теряли мяч без необходимости»

Главный тренер Нидерландов прокомментировал поражение от Австрии

26 июня 2024, 03:31 | Обновлено 26 июня 2024, 04:08
21
0
КУМАН: «Это была очень плохая игра. Мы часто теряли мяч без необходимости»
УЕФА. Рональд Куман

25 июня в Берлине прошел матч 3-го тура группы D Евро-2024 между командами Нидерландов и Австрии (2:3)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение:

«Мы начали матч очень плохо во многих аспектах, у соперника было много возможностей. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника.

Мы должны брать на себя ответственность на поле. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале, а затем играли немного лучше. У нас было несколько моментов, но нас наказали за ошибки.

Конечно, я ожидал, что австрийцы будут играть энергично, но я также ожидал, что мы начнем матч лучше. Мы были недостаточно агрессивны, наша защита не была правильно расставлена, и мы слишком часто теряли мяч без необходимости.

Замена Вермана на 35-й минуте? После получаса игры это не самый удачный момент, но мне нужно было что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Чтобы раскачать команду. К сожалению, это означает принесение в жертву игрока, но так оно и есть.

Перед матчем мы знали, что если финишируем третьими, в следующем раунде мы получим в соперники по плей-офф сильную команду. Подождем и посмотрим, что будет».

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо:

Они начали очень хорошо, очень остро и сильно в единоборствах. А мы – нет. В первом тайме они были в игре в отличие от нас. Все немного изменилось во втором тайме. Мы вышли из раздевалки и заиграли лучше, но этого было недостаточно.

Как играла Австрия? Я бы не сказал, что мы были удивлены, потому что знали, что такое может случиться. Но не были в борьбе с самого начала. Виноваты только мы сами».

Очевидно, были и хорошие моменты. Мы забили дважды. Но это единственный позитив, который мы можем вынести из игры. Как я уже говорил, сегодня наш футбол был недостаточно хорош».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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