КУМАН: «Это была очень плохая игра. Мы часто теряли мяч без необходимости»
Главный тренер Нидерландов прокомментировал поражение от Австрии
25 июня в Берлине прошел матч 3-го тура группы D Евро-2024 между командами Нидерландов и Австрии (2:3)
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение:
«Мы начали матч очень плохо во многих аспектах, у соперника было много возможностей. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника.
Мы должны брать на себя ответственность на поле. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале, а затем играли немного лучше. У нас было несколько моментов, но нас наказали за ошибки.
Конечно, я ожидал, что австрийцы будут играть энергично, но я также ожидал, что мы начнем матч лучше. Мы были недостаточно агрессивны, наша защита не была правильно расставлена, и мы слишком часто теряли мяч без необходимости.
Замена Вермана на 35-й минуте? После получаса игры это не самый удачный момент, но мне нужно было что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Чтобы раскачать команду. К сожалению, это означает принесение в жертву игрока, но так оно и есть.
Перед матчем мы знали, что если финишируем третьими, в следующем раунде мы получим в соперники по плей-офф сильную команду. Подождем и посмотрим, что будет».
Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо:
Они начали очень хорошо, очень остро и сильно в единоборствах. А мы – нет. В первом тайме они были в игре в отличие от нас. Все немного изменилось во втором тайме. Мы вышли из раздевалки и заиграли лучше, но этого было недостаточно.
Как играла Австрия? Я бы не сказал, что мы были удивлены, потому что знали, что такое может случиться. Но не были в борьбе с самого начала. Виноваты только мы сами».
Очевидно, были и хорошие моменты. Мы забили дважды. Но это единственный позитив, который мы можем вынести из игры. Как я уже говорил, сегодня наш футбол был недостаточно хорош».
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