«Это печально». Леоненко назвал главную слабость сборной Украины на Евро
Экс-игрок сборной высказался об игре на контратаках
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко накануне матча с Бельгией назвал главную слабость украинской команды на нынешнем чемпионате Европы.
«Мы играем на контратаках практически со всеми соперниками. Это печально. Два матча провели, а создали, по сути, лишь один по-настоящему голевой момент. Когда Шапаренко забивал Словакии с передачи Зинченко. Пишут, правда, я не понимаю, почему, что у нас «команда-звезда». И эта сборная почему-то не создает голевые моменты. При том, что ребята технически одаренные, мы строим игру от обороны. После двух игр нашей сборной даже выделить кого-то тяжело. Разве что Трубина», – сказал Леоненко.
В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.
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