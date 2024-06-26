«Это печально». Леоненко назвал главную слабость сборной Украины на Евро

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко накануне матча с Бельгией назвал главную слабость украинской команды на нынешнем чемпионате Европы.

«Мы играем на контратаках практически со всеми соперниками. Это печально. Два матча провели, а создали, по сути, лишь один по-настоящему голевой момент. Когда Шапаренко забивал Словакии с передачи Зинченко. Пишут, правда, я не понимаю, почему, что у нас «команда-звезда». И эта сборная почему-то не создает голевые моменты. При том, что ребята технически одаренные, мы строим игру от обороны. После двух игр нашей сборной даже выделить кого-то тяжело. Разве что Трубина», – сказал Леоненко.

В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.