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26 июня 2024, 02:37 |
26
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 июня 2024, 02:37 |
26
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Словакия – Румыния

Ggbet 3.34 – 2.00 – 4.33

19:00 Украина – Бельгия

Ggbet 5.62 – 4.19 – 1.70

22:00 Грузия – Португалия

Ggbet 7.92 – 5.38 – 1.39

22:00 Чехия – Турция

Ggbet 2.81 – 3.50 – 2.68

КИБЕРСПОРТ

11:00 T1 – DRX

Ggbet 1.04 – 8.50

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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