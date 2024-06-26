Другие новости26 июня 2024, 02:37 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
26 июня 2024, 02:37 |
26
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В среду, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Словакия – Румыния
19:00 Украина – Бельгия
22:00 Грузия – Португалия
22:00 Чехия – Турция
КИБЕРСПОРТ
11:00 T1 – DRX
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