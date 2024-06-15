В воскресенье, 16 июня, состоится финал товарищеского турнира Мориса Ревелло, в котором будут играть сборная Кот-д'Ивуара по футболу U-20 и сборная Украины по футболу U-23, более известная как олимпийская сборная Украины. Игра пройдет во Франции, начало – в 19:15 по Киеву.

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Попытайтесь ненадолго отвлечь немного внимание от Евро-2024, кроме него, еще есть некоторые турниры. Кто знает, когда в Украине снова появится еще одна олимпийская сборная? А нынешняя в это время во Франции уверенно выигрывает у всех в рамках товарищеского турнира Мориса Ревелло и уже вышла в финал, победив поочередно четырех соперников. В финале будет ждать пятый – Кот-д'Ивуар U20 попытается остановить подопечных Ротаня, но мы ведь не собираемся отвлекаться от Евро на проигрышный матч? Потому в воскресенье ожидаем выигрыш трофея украинскими олимпийцами, чтобы с чистой душой вернуться к просмотру матчей в Германии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кот-д'Ивуар U20 – Украина U23 в украинской версии сайта.