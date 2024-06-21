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Евро
Нидерланды
21.06.2024 22:00 - : -
Франция
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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 01:05 |
24
0

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июня в 22:00 матч 2-го тура Евро-2024 в группе D в немецком Лейпциге

21 июня 2024, 01:05 |
24
0
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Нидерланды в первом туре переиграли Польшу со счетом 2:1.

А Франция минимально одолела Австрию 1:0.

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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