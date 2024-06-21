Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 июня в 22:00 матч 2-го тура Евро-2024 в группе D в немецком Лейпциге
В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.
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Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.
Нидерланды в первом туре переиграли Польшу со счетом 2:1.
А Франция минимально одолела Австрию 1:0.
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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