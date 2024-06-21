В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

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Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Нидерланды в первом туре переиграли Польшу со счетом 2:1.

А Франция минимально одолела Австрию 1:0.

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне