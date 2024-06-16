УКРАИНА U23

16 июня в 19:15 состоится финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

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Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0) и Японией U-19 (2:1). Сборная Украины заняла первое место в группе B с 12 очками из 12 возможных.

Победители групп проведут финальный стыковой матч. Сине-желтые сыграют в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая досрочно выиграла группу A.

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция