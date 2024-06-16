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УКРАИНА U23
16.06.2024 19:15 – перерыв 2 : 1
Кот-д`Ивуар U20
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16 июня 2024, 19:15 | Обновлено 16 июня 2024, 19:30
15512
0

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня в 19:15 финальный матч турнира Мориса Ревелло

16 июня 2024, 19:15 | Обновлено 16 июня 2024, 19:30
15512
0
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

16 июня в 19:15 состоится финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0) и Японией U-19 (2:1). Сборная Украины заняла первое место в группе B с 12 очками из 12 возможных.

Победители групп проведут финальный стыковой матч. Сине-желтые сыграют в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая досрочно выиграла группу A.

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (УКРАИНА U23).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Шостак (УКРАИНА U23).
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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Кот-д'Ивуар - Украина сборная Кот-д'Ивуара по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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