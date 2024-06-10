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10 июня 2024, 17:55 | Обновлено 10 июня 2024, 18:06
936
0

Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции

В решающем матче турнира Мориса Ревелло соперником будет Кот-д'Ивуар U-20

10 июня 2024, 17:55 | Обновлено 10 июня 2024, 18:06
936
0
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
УАФ

Сборная Украины U-23 вышла в финал международного турнира Мориса Ревелло во Франции, где сыграет с командой Кот-д'Ивуара U-20.

В матче 4-го тура группового раунда украинская сборная обыграла команду Японии U-19 со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль за Украину U-23 оформил Владислав Велетень, забивший голы на 42-й и 55-й минутах. Японцы отыграли один мяч в конце матча.

Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0).

Таким образом, сборная Украины заняла 1-е место в группе B с 12 очками из 12 возможных, намного опередив всех соперников.

Сине-желтые сыграют 16 июня в 19:15 в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая досрочно выиграла группу A (9 очков из 9).

Турнир Мориса Ревелло 2024

4-й тур, 10 июня, Обань (Франция)

  • Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1

Голы: Владислав Велетень, 42, 55 – Кенто Сиогаи, 81

Финал, 16 июня

  • Кот-д'Ивуар U-20 Украина U-23

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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