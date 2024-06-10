Дубль Велетня. Украина U-23 одолела японцев и вышла в финал турнира Ревелло

10 июня состоялся матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сборная Украины U-23 обыграла команду Японии U-19. со счетом 2:1.

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Дубль за Украину U-23 оформил Владислав Велетень, забивший голы на 42-й и 55-й минутах. Японцы отыграли один мяч в конце матча.

Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0).

Таким образом, сборная Украины заняла 1-е место в группе B с 12 очками из 12 возможных. Сине-желтые сыграют 16 июня в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая выиграла группу A.

Турнир Мориса Ревелло

4-й тур, 10 июня, Обань (Франция), Stade De Lattre de Tassigny

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1

Голы: Владислав Велетень, 42, 55 – Кенто Сиогаи, 81

Украина U-23: Ермаков, Крупский (Павлюк, 87), Салюк, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак (Сигеев, 69), Велетень (Кучерявый, 69), Федор (Ярмолюк, 57), Хлань, Сикан (к) (Краснопир, 69). Запас: Фесюн, Драмбаев, Синчук. Главный тренер: Руслан Ротань.

Япония U-19: Араки, Умеки (Хомма, 61), Сиокава, Кита, Такахаси (Косуги, 61), Огура (Ишии, 46), Ясуда, Хирои, Озеки (к), Юкутомо (С. Канда, 78), Сиогаи (Мичиваки, 87). Запас: Гото, Накамура, Х. Канда, Хаяси, Кофие, Кувахара, Накадзима, Озаки. Главный тренер: Юдзо Фунакоси.

Арбитр: Милагрос Арруэла (Перу)

Предупреждения: Мартынюк, 54 – Огура, 30.

Турнирная таблица

Видеозапись матча