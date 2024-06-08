Украина U-23 обыграла Панаму U-23 и уверенно лидирует на турнире во Франции

8 июня прошел матч 3-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сборная Украины U-23 нанесла поражение команде Панамы U-23 (2:0).

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Украинская команда забила два мяча в середине второго тайма. Назар Волошин и Егор Ярмолюк обеспечили перевес Украине U-23 над панамской командой.

Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0).

Таким образом, сине-желтые набрали 9 очков после трех матчей (с разницей мячей 9–0) и уверенно лидируют в группе B турнира во Франции.

В последнем матче группового раунда украинцы 10 июня сыграют против команды Японии U-19. Победитель группы проведет финальный стыковой матч с лучшей командой другой группы.

Турнир Мориса Ревелло

3-й тур, 8 июня, Фос-сюр-Мер (Франция). Stade Parsemain

18:30. Украина U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голы: Назар Волошин, 62, Егор Ярмолюк, 66

Украина U-23: Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаев (Мартынюк, 69), Михайленко (к), Сигеев, Синчук (Хлань, 69), Кучерявый (Ярмолюк, 61), Волошин (Федор, 84), Краснопир (Сикан, 61). Запас: Фесюн, Ермаков, Шостак, Рубчинский, Салюк, Велетень, Батагов, Крупский. Главный тренер: Руслан Ротань.

Панама U-23: Димас, Тельо, Санчес, Пердомо, Девис, Карраскилья (Мендес, 77), Арройо (Мурильо, 90), Велис (Моран, 61), Филлипс (Гевара, 61), Альварадо (Контрерас, 77), Орельен (к). Запас: Перес, Родригес, Лопес, Матос, Пинсон, Филдс, Ленис, Эррера. Главный тренер: Хорхе Дели Вальдес.

Арбитр: Вероника Бернацкая (Кыргызстан).

Предупреждения: Велис, 7, Девис, 45+2, Филлипс, 58.

Видеозапись матча

Турнирная таблица