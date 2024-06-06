Украина U-23 отгрузила 4 мяча итальянцам на турнире во Франции

6 июня во Франции состоялся матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Сборная Украины U-23 при уверенной игре разгромила команду Италии U-21 (4:0).

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Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а Италия U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 (4:3). Таким образом, во втором туре встретились лидеры группы.

В первом тайме счет в матче открыл Максим Хлань, а во втором сине-желтые отгрузили еще три мяча итальянцам – отличились Александр Мартынюк (гол-шедевр издалека в девятку!), Даниил Сикан и Назар Волошин.

Сборная Украины лидирует в группе, набрав 6 очков после 2 матчей. Следующие матчи сине-желтые проведут на турнире во Франции 8 июня против команды Панамы и 10 июня против Японии.

Турнир Мориса Ревелло

2-й тур, 6 июня, Обань (Франция). Stade De Lattre de Tassigny

Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0

Голы: Максим Хлань, 31, Александр Мартынюк, 53, Даниил Сикан, 64, Назар Волошин, 71

Украина U-23: Фесюн, Крупский, Салюк (Павлюк, 85), Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак (Сігеев, 78), Велетень (Волошин, 70), Федор (Ярмолюк, 70), Хлань, Сикан (к) (Краснопир, 70). Запас: Нещерет, Ермаков, Драмбаев, Михайленко, Брагару, Кучерявый, Михавко, Синчук. Главный тренер: Руслан Ротань.

Италия U-21: Дзакки, Дзанотти, Гиларди, Бонфанти, Вероли, Фаббиан (к) (Тонгия, 46), Фатиканти (Цуккон, 46), Ндур, Вольпато (Фини, 58), Черри (Раймондо, 46), Эспозито (Пизиллі, 75). Запас: Сасси, Турриккья, Коуда, Пьераньоло, Бертола, Далле Мура, Хаса, Бьянко, Риналди, Фонтанароза. Главный тренер: Кармине Нунциата.

Арбитр: Анцино Тванянюква (Намибия).

Попередження: Велетень, 43 – Дзанотті, 42, Фіні, 83, Цуккон, 87.

Видеозапись матча

Турнирная таблица