Украина U-23 разгромила Индонезию U-20 на старте турнира Мориса Ревелло

4 июня сборная Украины U-23 успешно начала выступления на международном турнире Мориса Ревелло во Франции поединком с командой Индонезии U-20.

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С 31 мая по 17 июня сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024, проводит учебно-тренировочный сбор и принимает участие в Tournoi Maurice Revello во Франции.

Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0).

В первом тайме голы забили Геннадий Синчук и Николай Михайленко, а во второй половине игры отличился Олег Федор.

Следующий матч сине-желтые проведут на турнире во Франции 6 июня против команды Италии U-21.

Турнир Мориса Ревелло

1-й тур, 4 июня, Франция. Витроль. Stade Jules Ladoumegue.

Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3

Голы: Геннадий Синчук, 9, Николай Михайленко, 30, Олег Федор, 59

Индонезия U-20: Алгиффари, Гидаят, Марккс, Гвиджангге, Памунгкас (к), Ивел (Валентино, 46), Джардим, Фирмансях (Сапутрананто, 46), Арлянсях (Гейпенс, 67), Искандар (Мауресмо, 46), Пурванто (Равен, 73). Запас: Рамадхан, Приятна, Разак, Оман, Мурари, Джи, Камуру, Афрісал, Рустам, Рагил. Главный тренер: Индра Сьяфри.

Украина U-23: Нещерет (Ермаков, 46), Крупский (Федор, 46), Синчук (Хлань, 68), Драмбаев, Павлюк, Михайленко (к) (Шостак, 68), Волошин (Велетень, 68), Сигеев, Михавко, Брагару, Кучерявый. Запас: Фесюн, Сикан, Салюк, Батагов, Рубчинский, Мартынюк. Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Волошин (45), Брагару (46), Синчук (65), Драмбаев (90+3).

Арбитр: Акхона Макалима (ЮАР).

Видеозапись матча

Турнирная таблица