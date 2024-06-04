Стартует турнир Ревелло. Олимпийская сборная Украины сыграет первый матч

Олимпийская сборная Украины по футболу начнет участие в международном товарищеском турнире.

Во вторник, 4 июня, в 19:00 состоится матч между сборными Индонезии и Украины в рамках турнира молодежных команд U-23 Tournoi Maurice Revello.

Участие в турнире Tournoi Maurice Revello является для украинской олимпийской команды этапом подготовки к Олимпиаде 2024 в Париже. На групповой стадии соревнований украинцы под руководством Руслана Ротаня также померяются силами со сборными Италии (06.06), Панамы (08.06) и Японии (10.06). В другой группе отношения будут выяснять Кот-д’Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Франция.