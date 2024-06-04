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Молодежные турниры
04 июня 2024, 13:51 | Обновлено 04 июня 2024, 13:52
224
0

Стартует турнир Ревелло. Олимпийская сборная Украины сыграет первый матч

Украинская команда проведет матч против Индонезии

04 июня 2024, 13:51 | Обновлено 04 июня 2024, 13:52
224
0
Стартует турнир Ревелло. Олимпийская сборная Украины сыграет первый матч
УАФ

Олимпийская сборная Украины по футболу начнет участие в международном товарищеском турнире.

Во вторник, 4 июня, в 19:00 состоится матч между сборными Индонезии и Украины в рамках турнира молодежных команд U-23 Tournoi Maurice Revello.

Участие в турнире Tournoi Maurice Revello является для украинской олимпийской команды этапом подготовки к Олимпиаде 2024 в Париже. На групповой стадии соревнований украинцы под руководством Руслана Ротаня также померяются силами со сборными Италии (06.06), Панамы (08.06) и Японии (10.06). В другой группе отношения будут выяснять Кот-д’Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Франция.

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Источник: Цыганков и Ярмоленко хотят сыграть на Олимпиаде
Руслан Ротань сборная Индонезии по футболу смотреть онлайн сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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