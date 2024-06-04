Индонезия U20

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04.06.2024 19:00 – FT 0 : 3
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04 июня 2024, 20:54 | Обновлено 04 июня 2024, 21:29
4963
3

Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеобзор матча 1-го тура турнира Мориса Ревелло во Франции

04 июня 2024, 20:54 | Обновлено 04 июня 2024, 21:29
4963
3
Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3. Видео голов и обзор матча
УАФ

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 начала выступления на международном турнире Мориса Ревелло во Франции поединком с командой Индонезии U-20 (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С 31 мая по 17 июня сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024, проводит учебно-тренировочный сбор и принимает участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

Украинская команда в начале июня прибыла в Марсель, где проходят соревнования. По разным причинам состав сборной Украины U-23 обновился, и на турнире тренерский штаб Руслана Ротаня может рассчитывать на 26 исполнителей.

Турнир Мориса Ревелло

1-й тур, 4 июня, Франция

Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3

Голы: Геннадий Синчук, 9, Николай Михайленко, 30, Олег Федор, 59

Видео голов и обзор матча

0:1. Геннадий Синчук, 9 мин.

0:2. Николай Михайленко, 30 мин.

0:3. Олег Федор, 59 мин.

Видеозапись матча

Стартовый состав сборной Украины U-23

Украина: Нещерет – Крупский, Павлюк, Михавко, Драмбаев – Синчук, Сигеев, Кучерявый, Михайленко, Волошин – Брагару

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Федор (УКРАИНА U23).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (УКРАИНА U23).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Сынчук (УКРАИНА U23).
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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Индонезия - Украина сборная Индонезии по футболу U-20 видео голов и обзор Геннадий Синчук Николай Михайленко Олег Федор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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fedd1979
Мда... Так грати з індонезійськими дітьми... Що на Олімпіаді робити?
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