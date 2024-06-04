Индонезия U20

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 начала выступления на международном турнире Мориса Ревелло во Франции поединком с командой Индонезии U-20 (3:0).

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С 31 мая по 17 июня сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024, проводит учебно-тренировочный сбор и принимает участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

Украинская команда в начале июня прибыла в Марсель, где проходят соревнования. По разным причинам состав сборной Украины U-23 обновился, и на турнире тренерский штаб Руслана Ротаня может рассчитывать на 26 исполнителей.

Турнир Мориса Ревелло

1-й тур, 4 июня, Франция

Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3

Голы: Геннадий Синчук, 9, Николай Михайленко, 30, Олег Федор, 59

Видео голов и обзор матча

0:1. Геннадий Синчук, 9 мин.

0:2. Николай Михайленко, 30 мин.

0:3. Олег Федор, 59 мин.

Видеозапись матча

Стартовый состав сборной Украины U-23

Украина: Нещерет – Крупский, Павлюк, Михавко, Драмбаев – Синчук, Сигеев, Кучерявый, Михайленко, Волошин – Брагару