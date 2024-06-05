УКРАИНА U23

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06.06.2024 16:00 - : -
Италия U21
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Молодежные турниры
05 июня 2024, 06:45 | Обновлено 05 июня 2024, 07:18
117
0

Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июня в 16:00 матч 2-го тура турнира Мориса Ревелло

05 июня 2024, 06:45 | Обновлено 05 июня 2024, 07:18
117
0
Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

6 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0). В первом тайме голы забили Геннадий Синчук и Николай Михайленко, а во второй половине игры отличился Олег Федор.

На старте турнира Италия U-21 обыграла команду Японии U-19 (4:3).

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица

Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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