УКРАИНА U23

6 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0). В первом тайме голы забили Геннадий Синчук и Николай Михайленко, а во второй половине игры отличился Олег Федор.

На старте турнира Италия U-21 обыграла команду Японии U-19 (4:3).

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица

Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча