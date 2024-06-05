УКРАИНА U23

Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июня в 16:00 матч 2-го тура турнира Мориса Ревелло
6 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Италия U-21.
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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0). В первом тайме голы забили Геннадий Синчук и Николай Михайленко, а во второй половине игры отличился Олег Федор.
На старте турнира Италия U-21 обыграла команду Японии U-19 (4:3).
Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица
Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча
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