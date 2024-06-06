Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча

6 июня во Франции состоялся матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Сборная Украины U-23 при уверенной игре разгромила команду Италии U-21 (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее кманда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а Италия U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 (4:3).

В первом тайме счет в матче открыл Максим Хлань, а во втором сине-желтые отгрузили еще три мяча итальянцам – отличились Александр Мартынюк (гол-шедевр издалека в девятку!), Даниил Сикан и Назар Волошин.

Турнир Мориса Ревелло

2-й тур, 6 июня, Франция

Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0

Голы: Максим Хлань, 31, Александр Мартынюк, 53, Даниил Сикан, 64, Назар Волошин, 71

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Максим Хлань, 23 мин.

ГОЛ! 2:0. Александр Мартынюк, 53 мин.

ГОЛ! 3:0. Даниил Сикан, 64 мин.

ГОЛ! 4:0. Назар Волошин, 71 мин.

Видеозапись матча