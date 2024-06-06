Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
УКРАИНА U23
06.06.2024 16:00 – FT 4 : 0
Италия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
06 июня 2024, 18:01 | Обновлено 06 июня 2024, 18:07
2177
0

Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура турнира Мориса Ревелло

06 июня 2024, 18:01 | Обновлено 06 июня 2024, 18:07
2177
0
Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
УАФ

6 июня во Франции состоялся матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Сборная Украины U-23 при уверенной игре разгромила команду Италии U-21 (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее кманда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а Италия U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 (4:3).

В первом тайме счет в матче открыл Максим Хлань, а во втором сине-желтые отгрузили еще три мяча итальянцам – отличились Александр Мартынюк (гол-шедевр издалека в девятку!), Даниил Сикан и Назар Волошин.

Турнир Мориса Ревелло

2-й тур, 6 июня, Франция

Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0

Голы: Максим Хлань, 31, Александр Мартынюк, 53, Даниил Сикан, 64, Назар Волошин, 71

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Максим Хлань, 23 мин.

ГОЛ! 2:0. Александр Мартынюк, 53 мин.

ГОЛ! 3:0. Даниил Сикан, 64 мин.

ГОЛ! 4:0. Назар Волошин, 71 мин.

Видеозапись матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (УКРАИНА U23).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U23).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Мартынюк (УКРАИНА U23).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (УКРАИНА U23).
По теме:
Украина U-23 отгрузила 4 мяча итальянцам на турнире во Франции
Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ
ВИДЕО. Вышел и забил. Волошин отправил 4-й мяч в ворота итальянцев
Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 Украина - Италия сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло видео голов и обзор Максим Хлань Александр Мартынюк Даниил Сикан Назар Волошин
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Бокс | 06 июня 2024, 06:43 0
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»

Украинец заявил, что уважает Тайсона несмотря на его поведение

Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Футбол | 06 июня 2024, 18:15 10
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Николай Матвиенко стал на 2 миллиона дешевле

Не Карпаты. Известно, кого может возглавить ушедший из Ингульца Лупашко
Футбол | 06.06.2024, 18:56
Не Карпаты. Известно, кого может возглавить ушедший из Ингульца Лупашко
Не Карпаты. Известно, кого может возглавить ушедший из Ингульца Лупашко
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
Футбол | 05.06.2024, 21:20
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 06.06.2024, 07:08
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.06.2024, 14:05 5
Футбол
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
05.06.2024, 23:59 15
Бокс
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 10
Футбол
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
06.06.2024, 04:54 2
Бокс
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем