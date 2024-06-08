УКРАИНА U23

8 июня в 18:30 прошел матч 3-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играли сборные Украины U-23 и Панамы U-23 (2:0).

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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0).

Украинская команда забила два мяча в середине второго тайма. Назар Волошин и Егор Ярмолюк обеспечили перевес Украине U-23 над панамской командой.

Турнир Мориса Ревелло

3-й тур, 8 июня, Франция

18:30. Украина U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голы: Назар Волошин, 62, Егор Ярмолюк, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 62 мин.

ГОЛ! 2:0. Егор Ярмолюк, 66 мин.

Видеозапись матча