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УКРАИНА U23
10.06.2024 15:30 - : -
Япония U19
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08 июня 2024, 20:49 | Обновлено 08 июня 2024, 20:51
296
0

Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июня в 15:30 матч 4-го тура турнира Мориса Ревелло

08 июня 2024, 20:49 | Обновлено 08 июня 2024, 20:51
296
0
Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

10 июня в 15:30 состоится матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Японией U-23 (2:0).

Сине-желтые лидируют в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Победитель группы проведет финальный стыковой матч с лучшей командой другой группы.

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица

Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Руслан Ротань смотреть онлайн сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Украина - Япония
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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