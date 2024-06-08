Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июня в 15:30 матч 4-го тура турнира Мориса Ревелло
10 июня в 15:30 состоится матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Японии U-19.
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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Японией U-23 (2:0).
Сине-желтые лидируют в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Победитель группы проведет финальный стыковой матч с лучшей командой другой группы.
Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица
Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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