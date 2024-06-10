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УКРАИНА U23
10.06.2024 15:30 – FT 2 : 1
Япония U19
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10 июня 2024, 17:45 | Обновлено 10 июня 2024, 17:50
1398
0

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1. Дубль Велетня. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура турнира Мориса Ревелло

10 июня 2024, 17:45 | Обновлено 10 июня 2024, 17:50
1398
0
Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1. Дубль Велетня. Видео голов и обзор
УАФ

10 июня в 15:30 прошел матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сборная Украины U-23 обыграла команду Японии U-19. со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль за Украину U-23 оформил Владислав Велетень, забивший голы на 42-й и 55-й минутах. Японцы отыграли один мяч в конце матча.

Турнир Мориса Ревелло

4-й тур, 10 июня, Обань (Франция)

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1

Голы: Владислав Велетень, 42, 55 – Кенто Сиогаи, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.

Видеозапись матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Kento Shiogai (Япония U19).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (УКРАИНА U23).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (УКРАИНА U23).
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Руслан Ротань Украина - Япония сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло сборная Японии по футболу U-19 видео голов и обзор Владислав Велетень
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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