УКРАИНА U23

10 июня в 15:30 прошел матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сборная Украины U-23 обыграла команду Японии U-19. со счетом 2:1.

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Дубль за Украину U-23 оформил Владислав Велетень, забивший голы на 42-й и 55-й минутах. Японцы отыграли один мяч в конце матча.

Турнир Мориса Ревелло

4-й тур, 10 июня, Обань (Франция)

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1

Голы: Владислав Велетень, 42, 55 – Кенто Сиогаи, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.

Видеозапись матча