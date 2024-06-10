УКРАИНА U23

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1. Дубль Велетня. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура турнира Мориса Ревелло
10 июня в 15:30 прошел матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции сборная Украины U-23 обыграла команду Японии U-19. со счетом 2:1.
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Дубль за Украину U-23 оформил Владислав Велетень, забивший голы на 42-й и 55-й минутах. Японцы отыграли один мяч в конце матча.
Турнир Мориса Ревелло
4-й тур, 10 июня, Обань (Франция)
Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1
Голы: Владислав Велетень, 42, 55 – Кенто Сиогаи, 81
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин
ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.
Видеозапись матча
События матча
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