УКРАИНА U23

Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального поединка турнира Мориса Ревелло
16 июня в 19:15 прошел финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Во Франции играли победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.
На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Однако ивуарийцы сравняли счет.
Основное время завершилось вничью (2:2), а в футбольной лотерее повезло сине-желтой команде Руслана Ротаня.
Турнир Мориса Ревелло
Финал. 16 июня. Франция
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4)
Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин
ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин
Серия пенальти
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Дэвис может выйти на ринг против Василия Ломаченко или Дениса Беринчика