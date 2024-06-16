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Товарищеские матчи
УКРАИНА U23
16.06.2024 19:15 – FT 2 : 2
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Кот-д`Ивуар U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
16 июня 2024, 21:35 | Обновлено 16 июня 2024, 21:39
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0

Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка турнира Мориса Ревелло

16 июня 2024, 21:35 | Обновлено 16 июня 2024, 21:39
9020
0
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Суспільне

16 июня в 19:15 прошел финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во Франции играли победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Однако ивуарийцы сравняли счет.

Основное время завершилось вничью (2:2), а в футбольной лотерее повезло сине-желтой команде Руслана Ротаня.

Турнир Мориса Ревелло

Финал. 16 июня. Франция

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин

ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин

Серия пенальти

Видеозапись матча

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (УКРАИНА U23).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Шостак (УКРАИНА U23).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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