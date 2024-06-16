УКРАИНА U23

16 июня в 19:15 прошел финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

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Во Франции играли победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Однако ивуарийцы сравняли счет.

Основное время завершилось вничью (2:2), а в футбольной лотерее повезло сине-желтой команде Руслана Ротаня.

Турнир Мориса Ревелло

Финал. 16 июня. Франция

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин

ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин

Серия пенальти

Видеозапись матча