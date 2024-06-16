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УКРАИНА U23
16.06.2024 19:15 – FT 2 : 2
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
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16 июня 2024, 21:30 | Обновлено 16 июня 2024, 22:06
5636
9

Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло

В финале подопечные Ротаня в серии одиннадцатиметровых ударов одолели Кот-д'Івуар U20

16 июня 2024, 21:30 | Обновлено 16 июня 2024, 22:06
5636
9
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Скриншот с трансляции

Команды Украины и Кот-д'Ивуара разных возрастов (U23 и U20 соответственно) выиграли свои группы на турнире Мориса Ревелло и встретились в финале. Регламент турнира предусматривал пробивку послематчевых пенальти после любой ничьей, поэтому дополнительного времени не могло быть.

На старте поединка показалось, что никаких опций для виктории, кроме победы в основное время, олимпийская сборная Украины не будет нуждаться. Уже на 7-й минуте Шостак воспользовался и грубыми ошибками центральных защитников оппонентов, и отсутствием ВАР (все же офсайд после заброса был), выбежал на вратаря и спокойно его переиграл.

Дальше игра была все же с преимуществом украинцев, контролировавших мяч и периодически угрожавших вратарю соперников, в том числе дальними ударами. Вратарь Конан играл недостаточно уверенно, но воспользоваться его обрезками не получалось.

Зато получилось воспользоваться обрезкой вновь центра защиты. Сикан и Хлань в результате нее выбежали на вратаря и Даниил выкатил партнеру на пустые ворота – 2:0.

Показалось, что удастся спокойно довести матч до победы, но африканцы были явно против. В конце первого тайма они играли интереснее, много угрожали с флангов и только фарт помогал нашим землякам, когда те давали бить соперникам с выгодных позиций. Но все же везти постоянно не могло – Утре пасом справа вывели на удар по пустым воротам с метра и тот сократил разрыв.

Во втором тайме качество игры Украины откровенно ухудшилось. Просел центр поля, где на месте чистого опорника стал играть все же более креативный по навыкам Рубчинский. И в конце концов африканцы сравняли счет, причем их второй гол походил на наш второй – обрезка центрбека (Салюка) и вывод форварда на расстрельную позицию.

В конце матча команды попытались вырвать победу, но пришлось определять победителя с помощью серии пенальти. В ней сначала ошибся Максим Хлань, но кот-д'ивуарийцы ответили ударом выше, а потом все стало зависеть от «сине-желтых», потому что Фесюн потянул один удар и тактическое преимущество было за Украиной. В итоге Арсений Батагов забил победный пенальти и подарил своей стране победу на юбилейном, 50-м розыгрыше турнира Мориса Ревелло!

А дальше – Олимпиада.

Турнир Мориса Ревелло. Финал

Украина U23 – Кот-д'Ивуар U20 2:2 (пен. 5:4)

Гол: Шостак, 7, Хлань, 32 – Уотре, 45+3, 59

Предупреждения: Мартынюк, 21, Великан, 68 – В. Конате, 9, М. Коне, 74

Кот-д'Ивуар U20: Конан – Зогбе, Симпоре, Агникои, В. Конате – О. Куасси – Вава (Бамба, 71), М. Коне (Джире, 84), А. Конате, Уотре (Ш. Коне, 90+8) – У. Конате

Украина U23: Фесюн – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк – Федор (Ярмолюк, 46), Рубчинский (Кучерявый, 87), Шостак (Очеретько, 56) – Велетень (Сигеев, 71), Сикан (Краснопир, 56), Хлань

Запас: Ермаков, Синчук, Павлюк

Арбитр: Мириам Маркотт (Канада)

Стадион: «Stadt d'Honneur» (Салон-де-Провансаль, Франция)

УКРАИНА U23 - КОТ-Д'ИВУАР U20. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Кот-д'Ивуар - Украина сборная Кот-д'Ивуара по футболу U-20
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 9
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Harun Bakircioğlu
Записали себя в историю, круто! Турнир очень старый, много раз проводился
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+10
Владислав Рейский
Вітаємо!
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+7
C.Пеклов
Молодці,але враження двояке.Могли вигравати без нервів,але не склалося.Сьогодні повезло,Хлань по гри не вражав,так ще і пенальті пробив по піжонськи,без розбігу(не забив).
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+5
OtsoCity
Дуже добре!
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+5
Southeast*
Хорошо  что одна слоновая кость пробила выше ворот!
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+3
василь бруховський
Прямо одні дифірамби! А я нічого внятного не побачив. Аматори.
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+2
Ivan456
Наша футбольна молодь все радує і радує. Скоро доростемо до рівня топ-збірних. І тренерів маємо майстерних. Краще просто бути не могло для великих звершень, головне не лінуватись, а більше працювати!!! А поки за перемогу!!!
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+1
avk2307
З Перемогою!!!
Цікаво скільки з цих гравців потрапить на Олімпіаду?
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+1
Vadym Shcherban
Подивился хвилин 15 останні та пеналі. Щоб, досить непогано грали. Як то кажуть не "бий - біжи", видно якусь думку та й техніка більше менше норм. Це дає надію на майбутнє. Молодці. Хоча наші молоді дарування як дорослішають, то геть губляться і регресують....
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+1
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