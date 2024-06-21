Тренер сборной Дании: «Мы могли добиться большего в игре с Англией»

После матча Дании против Англии (1:1) главный тренер сборной Дании Каспер Юльман и игроки оценили матч.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:



«Я не разочарован результатом, но понятно, что мы могли добиться большего в этой игре. Мы играем так, как должна играть сборная Дании: ярко и с большим желанием»

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг:



«Благодаря нашим замечательным болельщикам было ощущение, что мы играем дома. У Англии много хороших игроков. Они бросили в бой свежие силы во втором тайме, чтобы изменить игру. Но мы хорошо подготовились и сыграли очень организованно. Мы заставили их играть на максимуме. Это наш командный дух»

Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор:



«В целом, мы сыграли здорово. Мы не уступили им в единоборствах и сохранили силы на второй тайм. Трудно играть против таких команд, как Англия. Так что мы довольны своей игрой. Мы показали, что можем сражаться с большими командами. Мы могли даже выиграть этот матч»

Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен:



«Сегодня получился очень хороший матч. Мы хотели сыграть агрессивно и много работали над этим. Англия любит владеть мячом, поэтому им нельзя давать время..»