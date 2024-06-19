У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
Полузащитник сборной Украины впервые слышит об этой ситуации
В среду, 19 июня 2024 года, состоялась пресс-конференция полузащитников сборной Украины Владимира Бражко и Руслана Малиновского.
Во время мероприятия один из журналистов задал Руслану острый вопрос, касающийся вероятного подарка Михаила Мудрика россиянке Виолетте Грачевой, которая вчера праздновала свой День рождения.
– Вопрос Руслану. Как в сборной может так уживаться, что у кого-то родственники воюют, родные, близкие, а кто-то, есть большая вероятность, что покупает товары в россии?
– У меня вопрос: кто покупает товары в россии? С кем уживаться? Это про кого?
– Есть большая вероятность, что Михаил Мудрик поздравил свою девушку, купив букет в россии.
– Я не знаю, если честно. Я такое впервые слышу. Не знаю, где это написано, поэтому не могу ответить. Не знаю, правда это или нет, потому что то, что могут писать, это не всегда правда.
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