Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 14:23 |
3979
13

У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?

Полузащитник сборной Украины впервые слышит об этой ситуации

19 июня 2024, 14:23 |
3979
13
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня 2024 года, состоялась пресс-конференция полузащитников сборной Украины Владимира Бражко и Руслана Малиновского.

Во время мероприятия один из журналистов задал Руслану острый вопрос, касающийся вероятного подарка Михаила Мудрика россиянке Виолетте Грачевой, которая вчера праздновала свой День рождения.

– Вопрос Руслану. Как в сборной может так уживаться, что у кого-то родственники воюют, родные, близкие, а кто-то, есть большая вероятность, что покупает товары в россии?

– У меня вопрос: кто покупает товары в россии? С кем уживаться? Это про кого?

– Есть большая вероятность, что Михаил Мудрик поздравил свою девушку, купив букет в россии.

– Я не знаю, если честно. Я такое впервые слышу. Не знаю, где это написано, поэтому не могу ответить. Не знаю, правда это или нет, потому что то, что могут писать, это не всегда правда.

По теме:
ВИДЕО. Бражко и Малиновский об игре против Румынии и хейте в соцсетях
Бражко отреагировал на хейт фанатов после разгрома от Румынии на Евро-2024
MEGOGO объяснил причины проблем с трансляцией матча Румыния – Украины
день рождения Михаил Мудрик lifestyle Руслан Малиновский пресс-конференция сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро
Футбол | 19 июня 2024, 15:00 0
Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро
Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро

Португалец стал самым возрастным капитаном в истории финальных турниров ЧЕ

Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Бокс | 19 июня 2024, 11:24 9
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»

Джеймс Тони считает, что Тайсон победит украинца в бою-реванше

ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18.06.2024, 20:05
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 19.06.2024, 13:20
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
По хорошему Мудричья нужно на банку посадить, чтобы не повадно было. Да и толку от него как с козла молока. Весь футбольный мир с него ржет. Ну а за зашквар с покупками в рашен сторах и тем более нужно петушка посадить. Цыганкова преведем на левый фланг Мишани, а Ярмола будет на своем правом фланге играть. Старый конь борозды не портит, доказано португальцами 
Ответить
+3
didora
Задавати запитання треба не Малині а Мудрику. Це по перше. А по друге Мишані треба думати не дупою а головою КОМУ, що дарити. Він що не міг хіврю якусь знайти в Україні або десь закордоном. Знайшов у рашці.  Яка різницю йому кого дрючити. Чи й не красавиця. Ще той сєпар.
Ответить
+1
easterly
Маліна отморозився
Ответить
+1
zelc006
Колись в нас була єдина Держава. Помятаєте як на Євро-2012 уесь Донецьк скандував Україна. Але потім оті сракопьорди нас разчавили та розісрали, щоб у них херіус на лобі стався...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
а Леоненко шо про це сказав?   
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ydnjyyny13
Превосходный вопрос
Ответить
-1
turist86
Та це не журналісти, це провокатори якісь
Ответить
-2
umnuy2
у сырского глава ЗСУ и данилова СНБО 4 года руководил братья и родственники в сосии и что? зачем эту хрень нести ещё и спрашивать перед игрой важной.Там вся надежда на Мудрика-остальные мёртвые
Ответить
-2
StrikeX
Це таке бляха "вчасне" питання під час турніру... щоб зайвий раз вносити дисбаланс всередині команди. Журналісти такі журналісти...Я би цього ідіота з мікрофоном більше не підпускав до пресс-конференцій Збірної ані на крок.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Добра відповідь тим хто любить копирсатися в брудній білизні.
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
«Это безумие». Чемпион в крузервейте оценил возможное возвращение Усика
«Это безумие». Чемпион в крузервейте оценил возможное возвращение Усика
17.06.2024, 15:13
Бокс
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем