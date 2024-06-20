Чемпионат Европы20 июня 2024, 22:13 | Обновлено 20 июня 2024, 23:14
2069
2
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
Завтра украинская команда проведет матч против Словакии
20 июня 2024, 22:13 | Обновлено 20 июня 2024, 23:14
2069
2
21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.
Накануне этого матча сборная Украины провела открытую тренировку.
Тренировку главной команды страны посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. На тренировке президент УАФ встретился с украинскими военными.
Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.
ВИДЕО Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
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