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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 22:13 | Обновлено 20 июня 2024, 23:14
2069
2

ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины

Завтра украинская команда проведет матч против Словакии

20 июня 2024, 22:13 | Обновлено 20 июня 2024, 23:14
2069
2
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
УАФ. Андрей Шевченко

21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

Накануне этого матча сборная Украины провела открытую тренировку.

Тренировку главной команды страны посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. На тренировке президент УАФ встретился с украинскими военными.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.

ВИДЕО Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины

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сборная Украины по футболу Евро-2024 видео открытая тренировка Андрей Шевченко
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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Yeger
Сподіваюсь військові були з ТЦК?
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+2
Marcus
Сподіваюся відпиздили наших звьозд і дали пару насрачникіа сірожі?
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0
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