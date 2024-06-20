В немецком Дюссельдорфе 21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.

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На старте турнира сборная Украина потерпело фиаско в игре с Румынией (0:3), а Словакия неожиданно выиграла у Бельгии (1:0).

Румыния и Словакия набрали по 3 пункта, а Бельгия и Украины идут без набранных очков.

Во втором туре зрители также увидят матч между Бельгией и Румынией (22 июня в 22:00).

Турнирная таблица группы E

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина

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