Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024
В немецком Дюссельдорфе 21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.
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На старте турнира сборная Украина потерпело фиаско в игре с Румынией (0:3), а Словакия неожиданно выиграла у Бельгии (1:0).
Румыния и Словакия набрали по 3 пункта, а Бельгия и Украины идут без набранных очков.
Во втором туре зрители также увидят матч между Бельгией и Румынией (22 июня в 22:00).
Турнирная таблица группы E
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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