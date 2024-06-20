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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:17 | Обновлено 20 июня 2024, 20:28
169
0

ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в немецкий Дюссельдорф

21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура Евро-2024 против Словакии

20 июня 2024, 20:17 | Обновлено 20 июня 2024, 20:28
169
0
ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в немецкий Дюссельдорф
УАФ

Сборная Украины прибыла в немецкий Дюссельдорф на очередной матч Евро-2024.

21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира сборная Украина потерпело фиаско в игре с Румынией (0:3), а Словакия неожиданно выиграла у Бельгии (1:0).

Румыния и Словакия набрали по 3 пункта, а Бельгия и Украины идут без набранных очков.

ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в немецкий Дюссельдорф

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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