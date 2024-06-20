Сборная Украины прибыла в немецкий Дюссельдорф на очередной матч Евро-2024.

21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.

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На старте турнира сборная Украина потерпело фиаско в игре с Румынией (0:3), а Словакия неожиданно выиграла у Бельгии (1:0).

Румыния и Словакия набрали по 3 пункта, а Бельгия и Украины идут без набранных очков.

ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в немецкий Дюссельдорф