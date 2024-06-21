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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 00:40 | Обновлено 21 июня 2024, 00:47
264
2

Таблицы Евро-2024. Испания стала второй командой, вышедшей в плей-офф

После двух туров Испания набрала 6 очков, а Италия имеет 3 балла

21 июня 2024, 00:40 | Обновлено 21 июня 2024, 00:47
264
2
Таблицы Евро-2024. Испания стала второй командой, вышедшей в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте случился единственный в матче гол. Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота.

После двух туров Испания имеет 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Италия набрала 3 балла, Хорватия и Албания – по 1 пункту.

Испания стала второй командой, вышедшей в плей-офф. Днем ранее в 1/8 финала пробилась Германия.

Евро-2024. 1-й тур. Группа B

Гельзенкирхен, 20 июня

Испания – Италия – 1:0

Гол: Калафиори, 55 (автогол)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Швейцария и Англия тоже вышли. С 4 очками не выйти с 3 места - сценарий фантастический. Венгрия уже хуже Англии и Швейцарии, остался один кандидат. А ниже 3-го с 4 очками финишировать невозможно.
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Maxcrimea10
А обiссанi мальчiкi можуть завтра стати першими, хто вилетить
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