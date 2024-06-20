Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Следующий матч украинская команда сыграет против Словакии
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).
«Наши ребята могут собраться и показать результат, но они должны понимать, что надо работать от и до. Иначе результата не достичь. Посмотрите, как играет Словакия. 10 игроков атакуют и 10 защищаются. Это команда, которая борется за результат. Я думаю, если игроки соберутся, если Ребров проведет изменения в составе и объяснит важность для команды отдаваться на полную, то все получится», – рассказал Сабо.
Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.
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