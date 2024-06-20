Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Наши ребята могут собраться и показать результат, но они должны понимать, что надо работать от и до. Иначе результата не достичь. Посмотрите, как играет Словакия. 10 игроков атакуют и 10 защищаются. Это команда, которая борется за результат. Я думаю, если игроки соберутся, если Ребров проведет изменения в составе и объяснит важность для команды отдаваться на полную, то все получится», – рассказал Сабо.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.