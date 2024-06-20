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  4. Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 11:00 |
1908
2

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро

Следующий матч украинская команда сыграет против Словакии

20 июня 2024, 11:00 |
1908
2
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Наши ребята могут собраться и показать результат, но они должны понимать, что надо работать от и до. Иначе результата не достичь. Посмотрите, как играет Словакия. 10 игроков атакуют и 10 защищаются. Это команда, которая борется за результат. Я думаю, если игроки соберутся, если Ребров проведет изменения в составе и объяснит важность для команды отдаваться на полную, то все получится», – рассказал Сабо.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: УНИАН
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Комментарии 2
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maxno
Для выхода из группы нужно выиграть 2 игры в группе. А дальше посмотрим.
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ALKOSruLKA
... а Сабо - капітан очевидність... Для виходу з групи треба брати мінімум 4 очки. Якби не така жахлива різниця, то вистачило б і 3х...  обіграти Бельгію? - смішно ... от і вважайте матч з словаками - матч за життя у цій єврокампанії... З іншого боку, в України вже було 2 таких матчі у стиках...
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