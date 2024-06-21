ФОТО. Сборная Украины совершила переезд в Дюссельдорф и провела тренировку

Сборная Украины 20 июня автобусом прибыла в Дюссельдорф, в свою трансферную гостиницу в городе второй игры на Евро-2024. От Таунусштайна до Дюссельдорфа – неполных 200 км: выехав в 11:00 сборники прибыли в 13:20.

При достаточно частом опоздании поездов в Германии и переездах от отеля к железнодорожному вокзалу и снова в гостиницу главный менеджер команды выбрал самое оптимальное и самое короткое по времени путешествие одним транспортом. По приезде и отдыхе команда выехала на официальную тренировку на так называемый трансферный стадион имени Пауля Янеса. Организаторы берегут газон на «Дюссельдорф-Арене».

На соревновательный стадион прибыли главный тренер Сергей Ребров и принявший участие в официальной пресс-конференции футболист Александр Зинченко, после чего вышли оценить газон. Зинченко выразил надежду, что траву перед игрой подстригут, поскольку на данный момент она слишком высока. Сразу после медиамероприятий наставник и игрок направились непосредственно на стадион, чтобы успеть на предматчевую тренировку, которая началась в 19:45 по Киеву.

Стадион Пауля Янеса является старой клубной дюссельдорфской ареной «Фортуны», здесь также в свое время был зафиксирован рекорд зрительского просмотра футбольного матча на экране. В 2006 году в фан-зоне, расположенной непосредственно в чаше стадиона, за игрой чемпионата мира наблюдало 12600 фанов – наибольшее количество на том мундиале на неигровых аренах.

За предматчевой тренировкой национальной команды Украины следили особые гости – около 30 защитников «Азовстали», которые были в российском плену и получили значительные ранения. Сейчас герои находятся на реабилитации, а на матчи Евро-2024 приехали по приглашению УАФ. В общей сложности три групповых поединка сборной Украины на чемпионате Европы посетят около 300 ветеранов. Среди ребят, находившихся сегодня на тренировке, многие воины родом из Мариуполя, также был и болельщик луганской «Зари».

С защитниками пообщался и сфотографировался президент УАФ Андрей Шевченко. Ветераны вызвали оживленный интерес у присутствующих на медиасобытии представителей иностранных СМИ, многие из которых взяли интервью у героев. Ветераны обратили внимание, что еще около 1500 защитников «Азовстали» находятся в российском плену, а общее число украинских узников путинского режима – на несколько тысяч больше.

Сине-желтые провели традиционное предыгровое занятие, сфокусированное на подготовке к матчу и определении стартового состава на игру против Словакии (21 июня в 16:00). В первый раз после поединка в Молдове в общей группе тренировался защитник Виталий Миколенко. Вся команда проделала немало тактической работы, имела место и отработка действий при выполнении стандартов.

ФОТО. Сборная Украины совершила переезд в Дюссельдорф и провела тренировку