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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 04:59 | Обновлено 21 июня 2024, 05:07
430
0

Рональд КУМАН: «Нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60»

Главный тренер сборной Нидерландов ждет игру против французов

21 июня 2024, 04:59 | Обновлено 21 июня 2024, 05:07
430
0
Рональд КУМАН: «Нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60»
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, чего он ждет от матча его команды против Франции 21 июня.

«Мы стараемся выжать максимум из нашего состава в каждой игре. У нас есть игроки, которые начинают с первых минут, и есть те, кто заканчивает. Завтра вы увидите, как мы будем использовать Ваута Вегхорста.

Матч с поляками научил нас, что нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60. Кроме того, надо сохранять терпение. Также надо помнить, что может произойти в случае потери мяча.

Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы добиться желаемого результата.

Ты делаешь выбор, опираясь на свой план на игру. Это самое важное. В первом матче было много хорошего, но был ряд моментов, когда нам следовало действовать лучше. Мы должны играть смело. Это станет залогом успеха. Мы должны проявить инициативу», – сказал Куман.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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