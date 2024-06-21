Рональд КУМАН: «Нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60»
Главный тренер сборной Нидерландов ждет игру против французов
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, чего он ждет от матча его команды против Франции 21 июня.
«Мы стараемся выжать максимум из нашего состава в каждой игре. У нас есть игроки, которые начинают с первых минут, и есть те, кто заканчивает. Завтра вы увидите, как мы будем использовать Ваута Вегхорста.
Матч с поляками научил нас, что нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60. Кроме того, надо сохранять терпение. Также надо помнить, что может произойти в случае потери мяча.
Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы добиться желаемого результата.
Ты делаешь выбор, опираясь на свой план на игру. Это самое важное. В первом матче было много хорошего, но был ряд моментов, когда нам следовало действовать лучше. Мы должны играть смело. Это станет залогом успеха. Мы должны проявить инициативу», – сказал Куман.
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