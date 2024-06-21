Рональд КУМАН: «Нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, чего он ждет от матча его команды против Франции 21 июня.

«Мы стараемся выжать максимум из нашего состава в каждой игре. У нас есть игроки, которые начинают с первых минут, и есть те, кто заканчивает. Завтра вы увидите, как мы будем использовать Ваута Вегхорста.

Матч с поляками научил нас, что нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60. Кроме того, надо сохранять терпение. Также надо помнить, что может произойти в случае потери мяча.

Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы добиться желаемого результата.

Ты делаешь выбор, опираясь на свой план на игру. Это самое важное. В первом матче было много хорошего, но был ряд моментов, когда нам следовало действовать лучше. Мы должны играть смело. Это станет залогом успеха. Мы должны проявить инициативу», – сказал Куман.