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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 13:59 | Обновлено 20 июня 2024, 14:00
3424
8

Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию

Фанаты кричали во время матча: «Убей, убей, убей серба»

20 июня 2024, 13:59 | Обновлено 20 июня 2024, 14:00
3424
8
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сербии пригрозила покинуть чемпионат Европы, если УЕФА не вынесет строгое наказание Хорватии и Албании после оскорбительных кричалок во время их матча в среду.

Команды сыграли в боевую ничью 2:2 в Гамбурге, но поведение болельщиков стало главной темой для разговоров после матча. Во время поединка было слышно, как болельщики обеих команд выкрикивали «Убей, убей, убей серба». Это не понравилось сербской федерации футбола, которая призвала высший орган управления европейским футболом принять меры.

«Это скандал. И мы требуем санкций от УЕФА. Если их не будет, то готовы даже сняться с Евро. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации обеих сборных. Мы не будем участвовать в этом, но если УЕФА не накажет их, мы подумаем о том, что мы будем делать», – сказал генеральный секретарь сербской федерации Йован Шурбатович.

Сербия также была недовольна, когда журналист косовского телевидения показал албанский знак «орел» в сторону их болельщиков во время прямой трансляции матча против Англии. Он был отстранен от участия в оставшейся части турнира за «неподобающее поведение».

Во время Евро УЕФА уже оштрафовал Сербский футбольный союз за то, что фанаты вывесили флаг россии на матче первого тура группового этапа против Англии (0:1).

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Владимир Клепач Источник: Daily Mail
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Комментарии 8
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Muskrat2
Гірше сербів лише русня. Свиняче місце поза Євро.
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+9
Андрій Заліщук
не знаю як там по поводу сербів, а москаляку на швабру це справа свята
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+6
kropyva
Нехай покидають всі турніри УЄФА і ФІФА та приєднуються до чемпіонатів, де "виступає" кац-команда!)
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+4
Лига
Пусть дальше кукарекают петушки сербские, а если не нравится пусть играют в чемпионате пид_расов, где пид_рашка, бля_дорусия, х_йран, северная х_ерия и эритрея
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+3
serhiy
Так гамняні серби вивісили прапор росії. А тепер плачуть ,що їх обіжають, андони.
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+3
Alehandro
не бачу проблеми: хай братушані ідуть до своїх і грають у якійсь своїй карантинній лізі для вигнанців - футбольний світ нічого не втратить
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+3
DidOk
Хай для початку слідкують за своїми фанатами
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+1
Yevginarius
оооо то тема, зніміть тих сепарів опущених! Убі убі убі србіна!
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+1
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