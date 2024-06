Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию

Сборная Сербии пригрозила покинуть чемпионат Европы, если УЕФА не вынесет строгое наказание Хорватии и Албании после оскорбительных кричалок во время их матча в среду.

Команды сыграли в боевую ничью 2:2 в Гамбурге, но поведение болельщиков стало главной темой для разговоров после матча. Во время поединка было слышно, как болельщики обеих команд выкрикивали «Убей, убей, убей серба». Это не понравилось сербской федерации футбола, которая призвала высший орган управления европейским футболом принять меры.

«Это скандал. И мы требуем санкций от УЕФА. Если их не будет, то готовы даже сняться с Евро. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации обеих сборных. Мы не будем участвовать в этом, но если УЕФА не накажет их, мы подумаем о том, что мы будем делать», – сказал генеральный секретарь сербской федерации Йован Шурбатович.

Сербия также была недовольна, когда журналист косовского телевидения показал албанский знак «орел» в сторону их болельщиков во время прямой трансляции матча против Англии. Он был отстранен от участия в оставшейся части турнира за «неподобающее поведение».

Во время Евро УЕФА уже оштрафовал Сербский футбольный союз за то, что фанаты вывесили флаг россии на матче первого тура группового этапа против Англии (0:1).

🇭🇷🇦🇱 Twitter/X is making significant efforts to remove the video of Croatian and Albanian football fans chanting "Kill the Serb!"



🇭🇷🇦🇱 "Kill the Serb!" can be heard from the stands during the football match between Croatia and Albania. pic.twitter.com/EesDbP7hK8