Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс

Мадридский «Реал», цвета которого защищает украинский кипер Андрей Лунин, рассматривает вариант со снятием с чемпионата Испании из-за конфликта с президентом турнира Хавьером Тебасом.

По информации авторитетного испанского издания Sport.es, руководство «бланкос» уже долгое время рассматривает эту идею. В команде уверены, что к клубу есть предвзятое отношение от судей и самого президента.

«Реал» рассматривает переход в другой чемпионат. Среди вариантов рассматривается Лига 1, Серия А и Бундеслига. Также «Реал» продолжает продвигать проект Суперлиги.

Ранее сообщалось, что суперзвезда «Реала» Джуд Беллингем может быть отстранен на 12 матчей.