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  4. Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс
Испания
17 февраля 2025, 18:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:23
1166
4

Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс

Мадридский клуб рассматривает снятие с чемпионата

17 февраля 2025, 18:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:23
1166
4
Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал», цвета которого защищает украинский кипер Андрей Лунин, рассматривает вариант со снятием с чемпионата Испании из-за конфликта с президентом турнира Хавьером Тебасом.

По информации авторитетного испанского издания Sport.es, руководство «бланкос» уже долгое время рассматривает эту идею. В команде уверены, что к клубу есть предвзятое отношение от судей и самого президента.

«Реал» рассматривает переход в другой чемпионат. Среди вариантов рассматривается Лига 1, Серия А и Бундеслига. Также «Реал» продолжает продвигать проект Суперлиги.

Ранее сообщалось, что суперзвезда «Реала» Джуд Беллингем может быть отстранен на 12 матчей.

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Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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DaVinci
Хочуть вийти з Ла Ліги і розглядають як варіант ла Ліга
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