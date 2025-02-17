Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс
Мадридский клуб рассматривает снятие с чемпионата
Мадридский «Реал», цвета которого защищает украинский кипер Андрей Лунин, рассматривает вариант со снятием с чемпионата Испании из-за конфликта с президентом турнира Хавьером Тебасом.
По информации авторитетного испанского издания Sport.es, руководство «бланкос» уже долгое время рассматривает эту идею. В команде уверены, что к клубу есть предвзятое отношение от судей и самого президента.
«Реал» рассматривает переход в другой чемпионат. Среди вариантов рассматривается Лига 1, Серия А и Бундеслига. Также «Реал» продолжает продвигать проект Суперлиги.
Ранее сообщалось, что суперзвезда «Реала» Джуд Беллингем может быть отстранен на 12 матчей.
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