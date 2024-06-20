УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Сербы обязаны выплатить 14,5 тысяч евро за «распространении провокационных месседжей»
16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Сербии и Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.
На трибунах стадиона фанаты сербской команды вывесили флаг россии. Сербские болельщики также вели себя неадекватно до старта поединка.
В итоге УЕФА обвинил Сербский футбольный союз в бросании болельщиками предметов и «распространении провокационных месседжей, не относящихся к спортивному событию».
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз на 14,5 тысячи евро.
Ранее на албанскую команду УЕФА суммарно наложил штраф в размере 37,3 тыс евро из-за поведения их болельщиков.
ФОТО. Болельщики Сербии вывесили флаг россии на трибунах
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