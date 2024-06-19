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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 11:51 | Обновлено 19 июня 2024, 11:52
886
0

УЕФА наложил взыскание на Албанию. Известно сколько и за что

Албанская сборная наказана за поведение болельщиков

19 июня 2024, 11:51 | Обновлено 19 июня 2024, 11:52
886
0
УЕФА наложил взыскание на Албанию. Известно сколько и за что
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз поставил точку в рассмотрении дисциплинарного дела в отношении сборной Албании из-за неподобающего поведения ее болельщиков в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 с командой Италии (1:2).

На албанскую команду суммарно наложен штраф вы размере 37,3 тыс евро.

Албанцам были предъявлены обвинения по причине бросания фанатами на поле посторонних предметов, использование пиротехники, а также прорыв на футбольное поле и демонстрацию провокационных сообщений.

Напомним, Албании в матче против Италии удалось забить самый быстрый гол в истории Евро.

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Евро-2024 сборная Албании по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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