УЕФА наложил взыскание на Албанию. Известно сколько и за что
Албанская сборная наказана за поведение болельщиков
Европейский футбольный союз поставил точку в рассмотрении дисциплинарного дела в отношении сборной Албании из-за неподобающего поведения ее болельщиков в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 с командой Италии (1:2).
На албанскую команду суммарно наложен штраф вы размере 37,3 тыс евро.
Албанцам были предъявлены обвинения по причине бросания фанатами на поле посторонних предметов, использование пиротехники, а также прорыв на футбольное поле и демонстрацию провокационных сообщений.
Напомним, Албании в матче против Италии удалось забить самый быстрый гол в истории Евро.
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