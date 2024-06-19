УЕФА наложил взыскание на Албанию. Известно сколько и за что

Европейский футбольный союз поставил точку в рассмотрении дисциплинарного дела в отношении сборной Албании из-за неподобающего поведения ее болельщиков в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 с командой Италии (1:2).

На албанскую команду суммарно наложен штраф вы размере 37,3 тыс евро.

Албанцам были предъявлены обвинения по причине бросания фанатами на поле посторонних предметов, использование пиротехники, а также прорыв на футбольное поле и демонстрацию провокационных сообщений.

Напомним, Албании в матче против Италии удалось забить самый быстрый гол в истории Евро.