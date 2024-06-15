ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро

15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

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Уже на 22-й секунде матча албанская команда вышла вперед. Автором гола стал Недим Байрами.

Недим забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Прошлый рекорд принадлежал нападающий россии Дмитрию Кириченко, который забил на Евро-2004 сборной Греции на 67-й секунде.

Гол Байрами