Чемпионат Европы15 июня 2024, 22:38 | Обновлено 15 июня 2024, 22:39
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ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
На 22-й секунде матча забил Недим Байрами
15 июня 2024, 22:38 | Обновлено 15 июня 2024, 22:39
5045
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15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.
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Уже на 22-й секунде матча албанская команда вышла вперед. Автором гола стал Недим Байрами.
Недим забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Прошлый рекорд принадлежал нападающий россии Дмитрию Кириченко, который забил на Евро-2004 сборной Греции на 67-й секунде.
Гол Байрами
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