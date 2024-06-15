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  4. ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 22:38 | Обновлено 15 июня 2024, 22:39
5045
0

ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро

На 22-й секунде матча забил Недим Байрами

15 июня 2024, 22:38 | Обновлено 15 июня 2024, 22:39
5045
0
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Недим Байрами

15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 22-й секунде матча албанская команда вышла вперед. Автором гола стал Недим Байрами.

Недим забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Прошлый рекорд принадлежал нападающий россии Дмитрию Кириченко, который забил на Евро-2004 сборной Греции на 67-й секунде.

Гол Байрами

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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