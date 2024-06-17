Подвели фанаты. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Албании

Европейский футбольный союз дал старт дисциплинарному разбирательству в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков ее сборной во время матча 1-го тура группового турнира Евро-2024 с командой Италии (1:2).

Албанцам выдвинуты обвинения по причине бросания фанатами на поле посторонних предметов, использование пиротехники, а также прорыв на футбольное поле и демонстрация провокационных сообщений.

Напомним, Албании в матче против Италии удалось забить самый быстрый гол в истории Евро.