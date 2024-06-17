Подвели фанаты. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Албании
Балканцы могут пострадать по итогам матча с Италией
Европейский футбольный союз дал старт дисциплинарному разбирательству в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков ее сборной во время матча 1-го тура группового турнира Евро-2024 с командой Италии (1:2).
Албанцам выдвинуты обвинения по причине бросания фанатами на поле посторонних предметов, использование пиротехники, а также прорыв на футбольное поле и демонстрация провокационных сообщений.
Напомним, Албании в матче против Италии удалось забить самый быстрый гол в истории Евро.
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