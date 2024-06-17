Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подвели фанаты. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Албании
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 04:52 |
108
0

Подвели фанаты. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Албании

Балканцы могут пострадать по итогам матча с Италией

17 июня 2024, 04:52 |
108
0
Подвели фанаты. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз дал старт дисциплинарному разбирательству в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков ее сборной во время матча 1-го тура группового турнира Евро-2024 с командой Италии (1:2).

Албанцам выдвинуты обвинения по причине бросания фанатами на поле посторонних предметов, использование пиротехники, а также прорыв на футбольное поле и демонстрация провокационных сообщений.

Напомним, Албании в матче против Италии удалось забить самый быстрый гол в истории Евро.

По теме:
Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за матч с Сербией. Что было не так?
Унизительно для легенды. Нидерланды провели печальный для Аякса матч
Титул для Гарри. Кейн стал рекордсменом сборной Англии
Евро-2024 сборная Албании по футболу сборная Италии по футболу Италия - Албания
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Футбол | 16 июня 2024, 21:30 13
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло

В финале подопечные Ротаня в серии одиннадцатиметровых ударов одолели Кот-д'Івуар U20

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 16 июня 2024, 05:49 0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Бокс | 16.06.2024, 07:23
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Футбол | 17.06.2024, 02:22
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Бокс | 16.06.2024, 17:32
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 27
Бокс
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
15.06.2024, 00:11 23
Футбол
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем