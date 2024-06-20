В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера

21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Официальный сайт УЕФА спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на этот матч. Единственная разница между составом, который Сергей Ребров выбрал на матч с Румынией (0:3) – вратарская позиция. УЕФА ожидает, что Андрей Лунин останется в запасе, а его место займет Анатолий Трубин.



Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.