В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Ожидается, что ворота сборной Украины будет защищать Анатолий Трубин
21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.
Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Официальный сайт УЕФА спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на этот матч. Единственная разница между составом, который Сергей Ребров выбрал на матч с Румынией (0:3) – вратарская позиция. УЕФА ожидает, что Андрей Лунин останется в запасе, а его место займет Анатолий Трубин.
Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик
Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.
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