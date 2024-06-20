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  4. В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 09:47 |
1013
3

В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера

Ожидается, что ворота сборной Украины будет защищать Анатолий Трубин

20 июня 2024, 09:47 |
1013
3
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Официальный сайт УЕФА спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на этот матч. Единственная разница между составом, который Сергей Ребров выбрал на матч с Румынией (0:3) – вратарская позиция. УЕФА ожидает, что Андрей Лунин останется в запасе, а его место займет Анатолий Трубин.

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

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Андрей Лунин УЕФА Анатолий Трубин Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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Комментарии 3
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Burevestnik
якщо в матчі із Словаччиною на воротах буде Трубін і зіграє так як і Лунін,
то на третій матч кого Ребров поставить на ворота ? Трубіна чи Луніна? 
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+1
Demid Romanchik
Степаненко заменит 100%..А вот Лунин скорее всего и выйдет 
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0
New Zealander
Це всім очевидно, не лише УЕФА. Якщо Ребров не самовбивця то покладе Трубіна в основу 
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0
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