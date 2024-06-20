Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча со Словакией на Евро-2024 дал пресс-конференцию.

О сборной Словакии: «Они не имеют очень больших звезд, которые играют в топ-клубах. Только два футболиста выступают действительно в топ-командах. Но я анализировал игру сборной Словакии: это очень дисциплинированная команда – они понимают, за счет чего могут добыть результат.

Считаю, что они в очень хорошем стиле победили Бельгию. Но нам нужно сконцентрироваться на нашей игре».

Все мы ожидаем очень тяжелый поединок. Словакия – очень мощная сборная, играют как команда. Все вместе атакуют и защищаются, на каждом участке поля будет битва – кто будет победителем из каждого уголка, тот и выиграет матч.

У Словакии очень квалифицированные игроки, самое важное в этой сборной – дисциплина. Как они возвращаются на позиции, как прессингуют. Команда, понимающая, как может добиваться успеха, даже без топ-игроков».

Как влияет критика на команду: «Трудно сказать. Но когда даже я работал с Валерием Лобановским, он говорил: ничего не читайте, слушайте тренера; если верите в тренера и команду, то важны ваши выводы, а не журналистов, которые не видят тренировочного процесса, какие были [поставлены] цели в игре.

Поэтому я считаю, что мы сделали работу после игры. Все игроки осознают ошибки. Но все понимают, что завтра должны выходить с гораздо большим настроением, желанием и духом команды. Потому что мы понимаем, в какое время мы играем и кого представляем. [Матч с Румынией] был для нас холодным душем».

Есть ли поврежденные игроки в составе сборной: «Мы играли на уровне Евро, все старались играть на максимуме. Есть определенные повреждения, но надеюсь, что все будет нормально».

Кто несет ответственность за результат матча с Румынией: «Никогда не отличаю игроков от тренера– все несут. Если спрашиваете с команды, то это обе стороны, а не только тренер или игроки.

Я не могу сказать, угадал ли с составом. Я не в карты играю. Я выбираю игроков, которые на данный момент подходят под тактику и готовы играть на таком уровне. Это очень высокий уровень, психологически. Не считаю, что были ошибки с составом. Но уверен, что у каждого болельщика свое видение состава, каждый считает, что были ошибки. Я так не считаю. Благодарен игрокам, которые вышли на замену – они помогли, но счет остался таким же».

Перегорела ли команда психологически в первом туре: «Это Евро, очень высокий уровень. Некоторые игроки впервые попадают на Евро, для них нагрузка большая. Ошибки были, есть и будут. Важно сейчас забыть эту игру, показать, что мы вернулись. И завтра в игре надо показывать другой уровень.

Вижу по игрокам, что они это понимают. Нужно дождаться игры и увидеть, какие выводы игроки сделали».

О разговоре футболистов после игры с румынами: «Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать между собой. После игры они по-мужски хотели поговорить, я считаю, это нормально.

Может, в Германии это ненормально, но у нас [так] – когда ребята говорят между собой и спрашивают, почему это было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой».

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.