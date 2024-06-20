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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:37 | Обновлено 20 июня 2024, 20:30
4156
18

РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии

Наставник национальной команды высказался о следующем матче

20 июня 2024, 19:37 | Обновлено 20 июня 2024, 20:30
4156
18
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча со Словакией на Евро-2024 дал пресс-конференцию.

О сборной Словакии: «Они не имеют очень больших звезд, которые играют в топ-клубах. Только два футболиста выступают действительно в топ-командах. Но я анализировал игру сборной Словакии: это очень дисциплинированная команда – они понимают, за счет чего могут добыть результат.

Считаю, что они в очень хорошем стиле победили Бельгию. Но нам нужно сконцентрироваться на нашей игре».

Все мы ожидаем очень тяжелый поединок. Словакия – очень мощная сборная, играют как команда. Все вместе атакуют и защищаются, на каждом участке поля будет битва – кто будет победителем из каждого уголка, тот и выиграет матч.

У Словакии очень квалифицированные игроки, самое важное в этой сборной – дисциплина. Как они возвращаются на позиции, как прессингуют. Команда, понимающая, как может добиваться успеха, даже без топ-игроков».

Как влияет критика на команду: «Трудно сказать. Но когда даже я работал с Валерием Лобановским, он говорил: ничего не читайте, слушайте тренера; если верите в тренера и команду, то важны ваши выводы, а не журналистов, которые не видят тренировочного процесса, какие были [поставлены] цели в игре.

Поэтому я считаю, что мы сделали работу после игры. Все игроки осознают ошибки. Но все понимают, что завтра должны выходить с гораздо большим настроением, желанием и духом команды. Потому что мы понимаем, в какое время мы играем и кого представляем. [Матч с Румынией] был для нас холодным душем».

Есть ли поврежденные игроки в составе сборной: «Мы играли на уровне Евро, все старались играть на максимуме. Есть определенные повреждения, но надеюсь, что все будет нормально».

Кто несет ответственность за результат матча с Румынией: «Никогда не отличаю игроков от тренера– все несут. Если спрашиваете с команды, то это обе стороны, а не только тренер или игроки.

Я не могу сказать, угадал ли с составом. Я не в карты играю. Я выбираю игроков, которые на данный момент подходят под тактику и готовы играть на таком уровне. Это очень высокий уровень, психологически. Не считаю, что были ошибки с составом. Но уверен, что у каждого болельщика свое видение состава, каждый считает, что были ошибки. Я так не считаю. Благодарен игрокам, которые вышли на замену – они помогли, но счет остался таким же».

Перегорела ли команда психологически в первом туре: «Это Евро, очень высокий уровень. Некоторые игроки впервые попадают на Евро, для них нагрузка большая. Ошибки были, есть и будут. Важно сейчас забыть эту игру, показать, что мы вернулись. И завтра в игре надо показывать другой уровень.

Вижу по игрокам, что они это понимают. Нужно дождаться игры и увидеть, какие выводы игроки сделали».

О разговоре футболистов после игры с румынами: «Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать между собой. После игры они по-мужски хотели поговорить, я считаю, это нормально.

Может, в Германии это ненормально, но у нас [так] – когда ребята говорят между собой и спрашивают, почему это было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой».

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Сергей Ребров пресс-конференция
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 18
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LexХХХ
Саме головне проти словаків і Матвієнка випускай, і все буде гуд...
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+7
Wlad West
Самый яростный у нас боец - это мишанька! Сирожа, мишанька будет с первых минут и до конца, как в прошлый раз?
Ответить
+2
Richard Lewis
«… я обираю гравців, які підходять під тактику і готові грати на такому рівні». Отже висновок такий: гравці, яких він обрав, ані під тактику не підійшли, ані на такому рівні грати готові. Усе логічно 🤝
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+1
Marcus
От тепер я бачу що ніх.. завтра не буде, це якщо що то я про нормальний результат. Сірожа відірваний від реальності та самовпевнений до самодурства. Людина , яка не визнає своїх помилок ніколи , НІКОЛИ  нічого не доб’ється. Цій збірній точно вже пороблено, як і в цілому країні. Кумівство та корупція з’їла нас , хоча у мене асоціація з гнійником та з наступним його абсцесом. Дуже хочу помилятися…
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+1
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Burevestnik
в попередніх коментах всі бажають збірній успіхів. одноголосно...
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+1
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Alex T
Такой тон беседы будто он уже словак жахнул 3:О, а не всосали цыганам
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+1
DK1961
Игра покажет, что вы там поняли
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+1
C.Пеклов
Та Серьога,завтра в тебе останній шанс ,і ти це гадаю розумієшь
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0
OtsoCity
Головне не забудь Луніна та Шапаренко у роздягальні залишити, як було це проти Румунії 
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0
514839
Интересно, а чем помогли игроки, вышедшие на замену, - раз уж они удостоились похвалы, почти, топ-тренера?
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0
moysha
У Ребрева ще я один потужний козир - Сидорчук. Той зразу порішає всі дела.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Пропустите Ви завтра 99%.
А якщо буде Матвієнко-Привозенко, то може і не один.
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-1
VIPsector1
Як на мене, то він пихатий бовдур. Для кого ця вьюха? Для Зе-команди? Яка різниця… якщо вулиця заасфальтована….
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-1
Андрей Головнин
тупорылый гандон.
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-4
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