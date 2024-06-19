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Молодежные турниры
19 июня 2024, 03:21 |
13
0

Трое украинцев включены в символическую сборную турнира Мориса Ревелло

Сборная Украины U-23 в финале в серии пенальти обыграла Кот-д'Ивуар U-20

19 июня 2024, 03:21 |
13
0
Трое украинцев включены в символическую сборную турнира Мориса Ревелло
УАФ

Три украинца включены в символическую сборную турнира Мориса Ревелло – Геннадий Синчук, Александр Драмбаев и Максим Хлань.

16 июня прошел финальный матч международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играли победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Однако ивуарийцы сравняли счет.

Основное время завершилось вничью (2:2), а в футбольной лотерее повезло сине-желтой команде Руслана Ротаня.

Турнир Мориса Ревелло

Финал. 16 июня. Франция

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

Символическая сборная турнира

По теме:
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Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
ВИДЕО. Гениальная передача Сикана. Хлань удвоил перевес Украины U-23
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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