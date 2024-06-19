Трое украинцев включены в символическую сборную турнира Мориса Ревелло
Сборная Украины U-23 в финале в серии пенальти обыграла Кот-д'Ивуар U-20
Три украинца включены в символическую сборную турнира Мориса Ревелло – Геннадий Синчук, Александр Драмбаев и Максим Хлань.
16 июня прошел финальный матч международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играли победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.
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На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Однако ивуарийцы сравняли счет.
Основное время завершилось вничью (2:2), а в футбольной лотерее повезло сине-желтой команде Руслана Ротаня.
Турнир Мориса Ревелло
Финал. 16 июня. Франция
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4)
Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59
Символическая сборная турнира
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