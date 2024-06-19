Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился ходом подготовки команды к матчу 2-го тура группового турнира Евро-2024 против сборной Словакии после крупного поражения в матче с Румынией (0:3).

– Нужно как можно быстрее проанализировать, забыть эту игру. Шансы на выход из группы остаются, будем готовиться. Началась подготовка, надеюсь, что мы сможем хорошего подготовиться и покажем хорошую игру в матче со Словакией.

– После игры в раздевалке состоялся разговор игроков. Кто являлся инициатором, о чем говорили?

– То, что было в раздевалке – останется в раздевалке, не могу ничего сказать.

– Как считаешь, психологически команде удалось отойти от матча с Румынией и настроиться на будущие игры?

– Сложно. Это был шок для нас, сильный удар, который нужно выдержать, пропустить через себя. Это был урок для нас, трудный урок, можно сказать, но, по-видимому, он был нужен, чтобы проснуться и понять, где мы находимся, на каком уровне мы играем.

– Начали ли разбирать игру сборной Словакии. Какое твое мнение об этой сборной?

– Это хорошая команда. Видели сами, что они обыграли сборную Бельгии. Бельгия – это топовая сборная. Будет очень сложно. Словакия организована команда, знающая, что делать на поле. Как я говорил, можно разбирать, но нужно следить за собой, чтобы наш план на игру вышел, – признался Бражко.

Матч 2-го тура Евро-2024 Словакия – Украина состоится 21 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.