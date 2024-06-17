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  4. Владимир БРАЖКО: «Ничего такого сборная Румынии не показала»
Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2024, 19:38 | Обновлено 17 июня 2024, 19:43
2062
22

Владимир БРАЖКО: «Ничего такого сборная Румынии не показала»

Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями после матча

17 июня 2024, 19:38 | Обновлено 17 июня 2024, 19:43
2062
22
Владимир БРАЖКО: «Ничего такого сборная Румынии не показала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимира Бражко

Полузащитник Сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

О выходе на замену при счете 0:3: «Конечно, нелегко выходить на поле при счете 0:3. Но я хотел помочь команде, отдать всего себя на поле. Но не удалось забить. Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат. Сами виноваты – сами и должны исправлять. Спасибо за поддержку».

Благодаря чему Румыния обыграла Украину: «Ничего такого сборная Румынии не показала. Но не хватало концентрации. Где-то там, где-то в другом месте полумомент, и это решило судьбу матча».

О словах от Реброва в перерыве: «Говорил играть агрессивнее с мячом, изменить схему, чтобы инсайды были выше, и тогда бы все получалось. Но когда пропустили мяч, то сбился ритм игры, чего-то не хватало. Надо было перестроиться, но уже счет был 0:3».

О пропущенных мячах Украины: «Ошибаются все, не могу сказать, кто виноват, а кто нет. Главное, чтобы был анализ ошибок, потому что цена их очень велика. Но есть еще два матча, можно еще исправить ситуацию. Больше нет слов после такого матча».

О настрое перед следующим матчем против Словакии: «Будем стараться как можно быстрее забыть эту игру [против Румынии], проанализировать ее и подготовиться к Словакии. Нет времени думать об этом матче, надо как можно скорее о нем забыть и проанализировать. Но счет остается навсегда».

Следующий матч сборная Украины сыграет 21 июня против Словакии.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Владимир Бражко
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 22
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chak98
Румунія показала 3 гола. а ви показали ганьбу.
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+11
newo
Ніхера він так і не зрозумів. Хана нам в наступному матчі
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+7
axylinam
В том то и дело, что румыны ничего не показали, но этого ничего хватило для разгрома
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+7
LomUs17
Румыны показали командную игру, огромное желание, неуступчивость, навязали борьбу на каждом участочке поля, не убирали ногу и не отворачивались от мяча... и т.д. Вот, что они показали! А вы что показали???
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+4
SVK78
Це виходить з його слів, якщо команда яка нічого не показала забила 3 голи, то страшно уявити скільки ж голів накидає їм команда яка буде щось показувати!!??
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+4
inspekcha85
Лучше б промолчал
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+4
Archie1991
Якщо тобі треба показувати щось такоє красівоє, то тобі мабуть в балет або фігурне катання, а в футболі єдине, що має значення - результат на табло. 
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+3
Boodya
Нічого не показали і перемогли, а наші показали, тільки нам дупу через екран
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+2
LexХХХ
Чекаю на пост sport.ua: " П'ять причин, чому збірна України не вийде з групи"
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+2
maxim7777nikonov
Румыния ничего не показала ?))))))))))  Ну а вы ВСЕ точно показали, что вам пох Родина. Позор вам
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
mrhami
показали и давление и контроль мяча...
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+1
RomeoBoss
Так,а ви що показали! 
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+1
Istm
Нічого, просто забили кілька непоганих голів і не дали вам взагалі нічого зробити
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0
antt
Чого тільки перші два голи варті. Наші лише двічі в самі ворота за гру потрапили. І то так щоб легко їх воротар міг забрати.
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0
mrhami
спал бражко и снилось бражко 5-0 минимум....
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0
Dfbj
Ну 1:0 можна але не 3:0, невзяли наші уроку з поляками
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0
Slunkoo
Jakso belhija nemoze zabiti slovakam jak ukrajina sobirsjetsa ce z robiti jakso rumunam 1 udar v stvor
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Людмила Павловська
Вони могли і більше забити, але пожаліли нас. Можна вже їхати додому.
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-1
Milanist0
У тебя просто были глаза закрыты когда вам мало того что показывали дк ещё и за щеку пихали
Ответить
-1
zelc006
нулячі  вдулі наших калічних ухилянтів
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-2
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