Владимир БРАЖКО: «Ничего такого сборная Румынии не показала»

Полузащитник Сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

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О выходе на замену при счете 0:3: «Конечно, нелегко выходить на поле при счете 0:3. Но я хотел помочь команде, отдать всего себя на поле. Но не удалось забить. Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат. Сами виноваты – сами и должны исправлять. Спасибо за поддержку».

Благодаря чему Румыния обыграла Украину: «Ничего такого сборная Румынии не показала. Но не хватало концентрации. Где-то там, где-то в другом месте полумомент, и это решило судьбу матча».

О словах от Реброва в перерыве: «Говорил играть агрессивнее с мячом, изменить схему, чтобы инсайды были выше, и тогда бы все получалось. Но когда пропустили мяч, то сбился ритм игры, чего-то не хватало. Надо было перестроиться, но уже счет был 0:3».

О пропущенных мячах Украины: «Ошибаются все, не могу сказать, кто виноват, а кто нет. Главное, чтобы был анализ ошибок, потому что цена их очень велика. Но есть еще два матча, можно еще исправить ситуацию. Больше нет слов после такого матча».

О настрое перед следующим матчем против Словакии: «Будем стараться как можно быстрее забыть эту игру [против Румынии], проанализировать ее и подготовиться к Словакии. Нет времени думать об этом матче, надо как можно скорее о нем забыть и проанализировать. Но счет остается навсегда».

Следующий матч сборная Украины сыграет 21 июня против Словакии.