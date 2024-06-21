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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 05:41 | Обновлено 21 июня 2024, 05:44
23
0

Гарри КЕЙН: «Шаг за шагом мы доберемся до цели»

Форвард сборной Англии прокомментировал ничью в матче против Дании

21 июня 2024, 05:41 | Обновлено 21 июня 2024, 05:44
23
0
Гарри КЕЙН: «Шаг за шагом мы доберемся до цели»
УЕФА. Гарри Кейн

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своих впечатлениях после игры против Дании (1:1), в которой он забил гол.

«Мы можем играть лучше с мячом и без мяча. Думаю, что хорошую команду отличает умение добиваться положительного результата даже когда она не в лучшей форме. Мы почти вышли из группы. Сейчас для нас это цель номер один. Уверен, что на родине будет много шума и разочарований, но нам надо сохранять спокойствие.

На таких турнирах не бывает легких матчей. Я думаю, это видно. Конечно, мы можем играть на более высоком уровне. Пришло время все как следует обдумать и собраться. Шаг за шагом мы доберемся до цели», – сказал Кейн.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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