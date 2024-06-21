Гарри КЕЙН: «Шаг за шагом мы доберемся до цели»

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своих впечатлениях после игры против Дании (1:1), в которой он забил гол.

«Мы можем играть лучше с мячом и без мяча. Думаю, что хорошую команду отличает умение добиваться положительного результата даже когда она не в лучшей форме. Мы почти вышли из группы. Сейчас для нас это цель номер один. Уверен, что на родине будет много шума и разочарований, но нам надо сохранять спокойствие.

На таких турнирах не бывает легких матчей. Я думаю, это видно. Конечно, мы можем играть на более высоком уровне. Пришло время все как следует обдумать и собраться. Шаг за шагом мы доберемся до цели», – сказал Кейн.