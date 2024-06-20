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  4. Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 05:20 |
4721
0

Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024

Артем заявил, что румыны нейтрализовали атаку сине-желтых

20 июня 2024, 05:20 |
4721
0
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
УЕФА. Артем Довбик

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Форвард сине-желтых Артем Довбик назвал причины такого сокрушительное фиаско:

«Это совокупность факторов. Конечно, голы – это ошибки. К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным.

Они нейтрализовали нашу атаку. В принципе, мы держали мяч, но какой-либо серьезной угрозы не могли создать. Думаю, что, в первую очередь, это заслуга Румынии. Но я надеюсь, что в следующем матче мы сможем проявить свои лучшие качества», – заявил Довбик.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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