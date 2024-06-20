Деньги не играют в футбол. Довбик отреагировал на поражение Украины на Евро
Артем извинился перед болельщиками за фиаско в поединке с Румынией на ЧЕ-2024 (0:3)
17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Форвард сине-желтых Артем Довбик прокомментировал поражение команды:
«Это был очень трудный матч для нас в психологическом плане, потому что результат стал шоком для всех игроков и для всей страны. Как-то оправдывать нас я не хочу, критика в нашу сторону заслужена. Хочу только попросить прощения у болельщиков за эту игру. У нас есть еще два матча, в которых можно поправить ситуацию. Конечно, сейчас наше психологическое состояние не самое лучшее, но мы неоднократно показывали, что умеем выходить из трудных ситуаций.
Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой. Как показывает матч против Румынии, деньги не играют в футбол, и на бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе».
Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек – о настроении в стане сборной Украины
Эвандер вспомнил бои против Формана, Льюиса и Боу