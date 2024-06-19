КОНОПЛЯ: «После поражения от Румынии не можем смотреть друг другу в глаза»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал поражение от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Что пошло не так? Ведь мы изначально контролировали ход игры.

– Знаешь, все-таки мы еще до конца не проанализировали игру, но я думаю, что, может, встали не с той ноги, а румыны наоборот – с той, с которой нужно. И да, немного не сложилась игра, все пошло не по плану. К сожалению, мы это понимаем, что мы проиграли и проиграли не очень даже красиво, что нельзя даже друг другу, честно говоря, в глаза посмотреть.

– Какой момент больше всего вспоминаешь в этом матче?

– Наверное, момент, когда мы вышли перед игрой петь гимн и услышали толпу румын, которых было очень много. И у меня в тот момент как-то пробежала такая мысль, что сегодня точно легко не будет.

– В этом матче мы 70% времени владели мячом. По твоему мнению, что помешало конвертировать это в голевые шансы?

– Прежде всего это очень хорошая работа Румынии в защите. Они почти не дали ничего сделать. И именно поэтому они сыграли очень хорошо, а мы плохо.

– Сергей Ребров сказал после игры, что у вас был разговор между собой. Кто говорил больше всех? О чем-то может договорились?

– Говорил капитан, конечно. Договорились о том, что в следующих играх, несмотря на то, каким будет результат, каким будет качество игры, но все будут стараться биться друг за друга, и самое главное – чтобы не повторялось такого, как с Румынией.

– Как оправиться от такого поражения? Были ли у тебя в карьере такие моменты?

– Да были. 7 от «Фейеноорда» пропускали, от Франции... Но это поражение, наверное, самое обидное за всю карьеру. Из-за важности игры, важности турнира, ответственности. Но мы должны встать, поднять носы. У нас еще есть шансы, чтобы достичь наших целей.