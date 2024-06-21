Италия21 июня 2024, 08:02 |
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Просто первый. Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии
Защитник поразил свои ворота в матче с Испанией
21 июня 2024, 08:02 |
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20 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения между собой выяснили сборные Италии и Испании.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. Автором единственного гола стал защитник итальянцев Риккардо Калафьори.
22-летний футболист «Болоньи» стал автором первого автогола «скуадры адзурры» в истории чемпионатов Европы.
Ранее, напомним, сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.
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