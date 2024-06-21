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  4. Просто первый. Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии
Италия
21 июня 2024, 08:02 |
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Просто первый. Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии

Защитник поразил свои ворота в матче с Испанией

21 июня 2024, 08:02 |
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Просто первый. Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

20 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения между собой выяснили сборные Италии и Испании.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. Автором единственного гола стал защитник итальянцев Риккардо Калафьори.

22-летний футболист «Болоньи» стал автором первого автогола «скуадры адзурры» в истории чемпионатов Европы.

Ранее, напомним, сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.

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Риккардо Калафьори Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Италия
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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