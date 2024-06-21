Просто первый. Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии

20 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения между собой выяснили сборные Италии и Испании.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. Автором единственного гола стал защитник итальянцев Риккардо Калафьори.

22-летний футболист «Болоньи» стал автором первого автогола «скуадры адзурры» в истории чемпионатов Европы.

Ранее, напомним, сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.